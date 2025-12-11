Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nguyên nhân bắt nguồn từ việc Lại Quang Nhân, tài xế ô tô 7 chỗ BKS 19A-483.13, không chấp hành đầy đủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin kết quả công tác điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đ.X

Ngoài việc không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, kết quả kiểm tra cho thấy trong cơ thể Nhân có chất ma túy Amphetamine và người này điều khiển xe không đúng làn đường. Hậu quả, ô tô do Nhân lái đã va chạm với xe đầu kéo BKS 98E-000.77 kéo theo rơ moóc 98R-013.92 do tài xế Phạm Văn Dũng điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời khởi tố bị can và tạm giam Lại Quang Nhân để phục vụ điều tra.

Cùng với đó, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải liên quan đến xe đầu kéo chở hàng vượt quá tải trọng 35%.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình những người bị nạn. Tỉnh cũng tiến hành khảo sát hiện trạng tuyến đường tại Km 42+600, sơn dặm vạch kẻ đường, bổ sung gờ giảm tốc, phát quang tầm nhìn và cắm biển hạn chế tốc độ 50 km/giờ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X

Như VietNamNet đã thông tin, trưa 26/11, tại xã Nhân Lý (Lạng Sơn), xe đầu kéo BKS 98E-000.77 kéo theo rơ-moóc 98R-013.92 do ông Phạm Văn Dũng điều khiển hướng Hà Nội – Lạng Sơn đã va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 19A-483.13 do anh Lại Quang Nhân lái theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng.

