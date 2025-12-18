Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô khiến 1 xe bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn gần Ngã Tư Sở, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện một tài xế dương tính với ma túy.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 17/12, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số 34 đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Công an phường đã huy động lực lượng cảnh sát trật tự đến hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) giải quyết vụ tai nạn.

Ô tô nhãn hiệu Santa Fe bị lật nghiêng. Ảnh: Đình Hiếu

Bước đầu xác định, thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Santa Fe mang BKS 30H-158.XX do tài xế D.V.C. điều khiển, di chuyển theo hướng Láng đi Trường Chinh. Khi đến trước số nhà 34 đường Láng, xe va chạm với 2 ô tô khác đang đi cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, nhưng cả 3 xe ô tô đều bị hư hỏng.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế và không phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma tuý cho thấy tài xế D.V.C. dương tính với ma túy (Morphin). Qua xác minh, anh D.V.C. đã có 2 tiền sự và là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.