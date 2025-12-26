Ngày 22/12, bài đăng chia sẻ câu chuyện người đàn ông chạy xe ôm công nghệ ở TPHCM liên tục bị khách hủy chuyến vì đi xe máy cũ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nội dung bài chia sẻ là cuộc hội thoại giữa tài xế xe ôm công nghệ và vị khách của ông: “Hên quá, con không hủy chuyến. Ngày hôm nay, chú bị hủy 4, 5 cuốc xe rồi/ Dạ, sao bị hủy nhiều vậy chú?/ Tại người ta thấy trên ứng dụng chú chạy xe máy cũ mà cũng có tuổi rồi nên họ hủy. Giờ khách thích đi xe tay ga thôi con ơi”.

Câu chuyện về tài xế xe ôm nhọc nhằn thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài đăng là hình ảnh gương mặt khắc khổ của người đàn ông chạy xe ôm công nghệ và chiếc áo đã sờn vai của ông. Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thể hiện sự thương cảm với nỗi nhọc nhằn của “bác xe ôm”.

Theo tìm hiểu, tài xế xe ôm công nghệ được nhắc đến trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1962, hiện sống và làm việc tại TPHCM).

Trò chuyện với PV VietNamNet, ông Sơn xác nhận, câu chuyện ông bị khách hủy chuyến vì chạy xe máy "cà tàng" hoàn toàn không có thật. Bỗng dưng trở thành “nạn nhân” trong câu chuyện éo le lấy lòng thương của mọi người, ông Sơn bất ngờ và thấy khó hiểu.

Ông Sơn quê gốc ở Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) nhưng từ nhỏ đã sống ở TPHCM. Ông có 2 người con: con trai hiện 43 tuổi, con gái 33 tuổi. Các con ông đều đã lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định. Ở tuổi 63, ông Sơn đã lên chức ông nội, ông ngoại.

Trước đây, ông Sơn làm thợ hồ. Từ tháng 8/2024, ông chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Ông thường chạy vào buổi tối, còn ban ngày thì dành thời gian nghỉ ngơi. Vợ ông làm nghề buôn bán ve chai. Kinh tế gia đình ổn định.

Vợ chồng ông Sơn bên chiếc xe tay ga ông vẫn chạy hàng ngày. Ảnh: NVCC

Cách đây vài ngày, ông Sơn được cháu ngoại cho xem một bài viết về mình trên mạng xã hội với nội dung không có thật. Bài viết còn đính kèm hình ảnh của ông, khiến ông bất ngờ.

“Con gái tôi đọc được bài viết liền gọi hỏi: ‘Họ viết gì về ba này?’. Tôi thấy thật kỳ cục. Trước giờ tôi đều chạy xe ga chứ chưa từng chạy xe số, cũng không bị khách hủy chuyến. Tôi không hiểu sao họ lại lấy hình ảnh của tôi và viết sai sự thật như vậy”, ông Sơn kể.

Ngày 23/12, người đại diện của một nam ca sĩ đã liên hệ với ông Sơn. Từ đây, ông biết một người họ hàng của mình đã liên hệ với nam ca sĩ ngỏ ý muốn anh giúp đỡ ông Sơn trong lúc khó khăn.

“Khi nhận được điện thoại từ đại diện của nam ca sĩ, tôi đã giải thích rõ đây chỉ là hiểu lầm, câu chuyện tôi gặp khó khăn cần giúp đỡ là không có thật. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn muốn ghé nhà tôi thăm hỏi. Vợ chồng tôi cũng vui vẻ tiếp đón”, ông Sơn kể.

Chiều 24/12, nam ca sĩ ghé thăm nhà ông Sơn, ngỏ ý gửi tặng ông một chiếc xe máy mới để thuận tiện hơn cho công việc. Tuy nhiên, ông từ chối nhận.

“Tôi có khó khăn gì đâu mà nhận giúp đỡ. Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh nhọc nhằn cần được hỗ trợ, cuộc sống của tôi vẫn còn ổn định và may mắn hơn nhiều. Tôi cảm ơn và trân trọng tấm lòng của nam ca sĩ nhưng tôi không thể nhận món quà này”, ông Sơn nói.

Ngay khi biết cộng đồng mạng có sự hiểu lầm, ông Sơn đã muốn lên tiếng đính chính nhưng không biết làm cách nào. Ông Sơn mong nam ca sĩ có thể thay mình nói rõ sự việc để không ai vì câu chuyện này mà gặp rắc rối.

“Mạng xã hội phức tạp, tôi chỉ mong mọi người đọc hay nghe bất cứ điều gì cũng tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lừa gạt”, ông Sơn nói.

Hiện tại, vợ chồng ông Sơn sống cùng gia đình con gái út tại một căn nhà cấp 4 ở TPHCM. Cuộc sống của ông tuy không dư dả nhưng bình yên, mỗi ngày đều được quây quần bên người thân, gia đình.