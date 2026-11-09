Tiếp nhận công nghệ tế bào thế hệ mới từ Nhật Bản

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Nhật Bản, hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh và Tập đoàn Y tế Grandsoul (Nhật Bản) công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào điều trị ung thư, bệnh mạn tính…

Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Lễ công bố đánh dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã “về đích”, hoàn thành rất sớm mục tiêu phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào miễn dịch trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch.

Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch được hai bên lựa chọn chuyển giao là các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Y tế Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả tốt và tính an toàn cao cho người sử dụng.

Trọng tâm chuyển giao gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Trong khi tế bào gốc trung mô tự thân (MSC) mở ra tiềm năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh (đột quỵ, sa sút trí tuệ), tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), trẻ hóa da… thì liệu pháp tế bào miễn dịch NK bổ sung hướng tiếp cận trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh sở hữu phòng Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara đánh giá cao hệ thống BVĐK Tâm Anh với nền tảng công nghệ, nhân sự và các quy trình kiểm soát chất lượng bài bản. Đây là điều kiện để phía Nhật Bản lựa chọn Hệ thống BVĐK Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao công nghệ toàn diện tại Việt Nam, bao gồm: sở hữu bản quyền duy nhất tại Việt Nam, quy trình phân lập nuôi cấy, xử lý tế bào đến hệ thống quản lý chất lượng, đào tạo nhân lực và xây dựng, vận hành Trung tâm xử lý tế bào (Cell Processing Center - CPC) theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ y học tái tạo

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về tế bào gốc và tế bào miễn dịch nhấn mạnh đây là “khoảnh khắc lịch sử” của y học Việt Nam. Việc làm chủ toàn diện “công nghệ lõi” từ Nhật Bản giúp Việt Nam chủ động phát triển các liệu pháp tế bào tiên tiến, mở ra cơ hội để người bệnh tiếp cận công nghệ “chuẩn Nhật Bản” ngay trong nước, thuận tiện và tiết kiệm chi phí hơn so với điều trị ở nước ngoài.

GS.TS.BS Tạ Thành Văn (thứ 2 từ trái sang) cùng PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Bình chụp cùng Giáo sư Tasuku Honjo (ngồi giữa) - nhà khoa học người Nhật Bản được trao giải Nobel Y học và Sinh lý học năm 2018.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng trong hợp tác y tế hai nước. Đây cũng là cơ hội kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện Tâm Anh quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng phát triển. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Thanh Long