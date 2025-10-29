Lễ ký diễn ra sau buổi nói chuyện về chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm với cộng đồng trí thức cấp cao của Anh và Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư đến Vương quốc Anh.

Sự kiện hợp tác nhằm hiện thực hóa những cam kết mà Tâm Anh và Oxford đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hồi tháng 1/2025.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Đại học Oxford ký Hợp tác triển khai trao đổi đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và GS. Irene Tracey - Phó hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Trước đông đảo giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và các trí thức trẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ lịch sử và quan trọng, sâu sắc của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Khi tôi nói "một hình mẫu hợp tác mới", tôi muốn nói đến sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”.

Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư đã một lần nữa khẳng định giá trị quan trọng của hợp tác giữa Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford, khi thiết lập mối quan hệ công bằng trong đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Theo đó, từ thực tế Việt Nam còn thiếu các trung tâm nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin và công nghệ y khoa hiện đại, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford đã nhanh chóng đi đến ký kết hợp tác chính thức, với chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên: đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ bác sĩ, triển khai các đề tài mang tính ứng dụng cao và áp dụng kết quả vào thực tiễn khám chữa bệnh. Hai bên sẽ cùng tài trợ, thực hiện và công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu.

Giai đoạn đầu, hai bên tổ chức các khóa đào tạo về nghiên cứu khoa học, quản trị dữ liệu y tế, trao đổi chuyên gia và thực hiện dự án nghiên cứu chung, góp phần nâng cao vị thế nghiên cứu y học và phát triển nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là nơi thực hiện và thụ hưởng các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng trong hợp tác của Viện nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford khi có những đổi mới sáng tạo trong y tế, khám chữa bệnh được áp dụng. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Dự kiến, ngay tháng 12/2025, hai bên tổ chức các khóa đào tạo đầu tiên cho nhà khoa học và quản lý y tế Việt Nam. Nội dung tập trung vào năng lực quản lý, phương pháp nghiên cứu chuẩn quốc tế và hệ thống phân tích dữ liệu hiện đại. Song song, hai bên phối hợp nghiên cứu về các bệnh không lây nhiễm phổ biến như ung thư, tim mạch, tiểu đường và đột quỵ - những bệnh lý nguy hiểm đang gia tăng nhanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford cũng công bố Trang thông tin điện tử (website) chính thức của “Chương trình hợp tác Tâm Anh Oxford Partnership” (TOP), đặt trên website của Oxford (ox.ac.uk) và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (Tamri.vn), nhằm giới thiệu, cập nhật các khóa đào tạo, chương trình trao đổi chuyên gia và các dự án nghiên cứu chung cho các nhà khoa học và học viên toàn cầu. Dự kiến, website này sẽ ra mắt đầu tháng 11/2025.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh đầu tư đồng bộ máy móc công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới như “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt, Robot phẫu thuật Da Vinci Xi thế hệ mới… phục vụ khám chữa bệnh hiệu quả. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

PGS. Proochista Ariana, Thành viên Hội đồng trường Phụ trách phát triển Quốc tế của Đại học Oxford, nhà sáng lập Chương trình Thạc sĩ y tế công cộng toàn cầu cho biết: "Đại học Oxford đánh giá rất cao quan hệ hợp tác này và cơ hội được học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam. Chúng tôi hướng đến xây dựng văn hóa và năng lực nghiên cứu, tạo ra bằng chứng khoa học để hỗ trợ việc hoạch định chính sách và cải thiện sức khỏe người dân Việt Nam”.

Ngày 18/01/2025 tại Vương quốc Anh, Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Đây là hợp tác song phương đầu tiên của Đại học Oxford với một viện nghiên cứu, hệ thống bệnh viện đa khoa tư nhân tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

BS.CKI Phương Lễ Trí - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh cho biết, để đạt được thỏa thuận hợp tác chính thức và cụ thể với đại học danh giá hàng đầu thế giới như Oxford, Tâm Anh đã phải chuẩn bị những điều kiện vững chắc về nền tảng như hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn, quy trình làm việc, nghiên cứu khoa học bài bản; đặc biệt là đội ngũ nhân sự đủ trình độ để làm việc với các giáo sư, chuyên gia từ Oxford ở nhiều lĩnh vực.

“Điểm thuận lợi của chúng tôi là uy tín, sự sáng tạo, dám thử thách và năng lực thực tiễn vượt trội của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC và nhiều dịch vụ y tế liên quan”, BS. Phương Lễ Trí nói.

Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đi đầu trong điều trị chuyên sâu, nghiên cứu lâm sàng và chuyển giao công nghệ y sinh học, định hướng trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

