ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết virus gây viêm gan siêu vi D (HDV) là loại virus nguy hiểm, chỉ tấn công ở những người đã nhiễm viêm gan siêu vi B. Khi hai loại virus này “đi chung”, tốc độ tiến triển xơ gan và ung thư gan tăng nhanh gấp 2 - 3 lần. Hiện, Việt Nam có 10 triệu người mắc viêm gan B nhưng đa số chưa từng được tầm soát viêm gan siêu vi D.

Nghiên cứu HEP-D là tên dự án nghiên cứu chung giữa các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford, là nghiên cứu đầu tiên với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam về viêm gan D.

Nghiên cứu HEP-D được triển khai đa trung tâm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11/2025 đến tháng 7/2026, nhằm mục tiêu giúp người bệnh đồng mắc viêm gan B - D thêm cơ hội phát hiện sớm, chủ động ngăn chặn xơ gan - ung thư gan hiệu quả hơn. Nghiên cứu đặt nền móng cho các chương trình thúc đẩy nghiên cứu và đưa ra phác đồ, thuốc điều trị viêm gan D trong tương lai gần, tăng cơ hội cho người bệnh Việt Nam tiếp cận các loại thuốc điều trị mới.

BS. Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, nhấn mạnh: “Nếu không biết bệnh nhân có viêm gan D hay không, chúng ta sẽ thiếu thông tin quan trọng để đánh giá và phân tầng nguy cơ tiến triển bệnh. Nghiên cứu HEP-D giúp bệnh nhân viêm gan B nhận diện đầy đủ nguy cơ nhiễm virus viêm gan D, qua đó tăng cường sự chủ động trong theo dõi và bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”.

GS. Harry B. Greenberg, “cha đẻ” của vắc xin Rota thế hệ đầu tiên, Cố vấn Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (áo xanh) trực tiếp thăm và làm việc tại Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2012 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, vào tháng 12/2023. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Với nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu Tâm Anh tài trợ toàn bộ cho gần 2.500 ca xét nghiệm đầu tiên nhằm động viên người bệnh viêm gan siêu vi B thực hiện xét nghiệm đánh giá nguy cơ đồng nhiễm để từ đó có các chiến lược, kế hoạch kiểm soát viêm gan hiệu quả, an toàn và duy trì sức khỏe lâu dài cho bản thân và sự an toàn cho cộng đồng.

Trung tâm Xét nghiệm của Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, chuyên sâu và độc lập cho nghiên cứu và khám, chữa bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Để nghiên cứu HEP-D theo chuẩn quốc tế, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm viêm gan siêu vi D theo “tiêu chuẩn Stanford” cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên của Trung tâm Xét nghiệm, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Theo BS. Phương Lễ Trí, xét nghiệm viêm gan D đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn các xét nghiệm viêm gan B thông thường. Do đó, Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus viêm gan siêu vi D chuyên dụng hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng phục vụ cho nghiên cứu này.

Trong nghiên cứu viêm gan D tại Viện Nghiên cứu Tâm Anh, các chuyên gia của Viện Vi sinh và Chống dịch Stanford đã trực tiếp đào tạo về kỹ thuật Q-MAC, sử dụng hệ thống máy chuyên dụng hiện đại của BioDot và Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ). Q-MAC là xét nghiệm giúp sàng lọc chính xác các quần thể để xác định tỷ lệ lưu hành viêm gan D trong một quần thể có tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào gan cao bất thường.

Hệ thống “mắt thần” Odyssey DLx của LI‑COR (Mỹ) giúp phát hiện và định lượng kháng nguyên, kháng thể viêm gan D trong máu với độ nhạy cao nhờ công nghệ huỳnh quang. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị xét nghiệm chuyên dụng hiện đại, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào hiện đại và đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về giải phẫu bệnh như CAP toàn diện, ISO… Với năng lực dẫn đầu về xét nghiệm, phân tích chuyên sâu, Tâm Anh hướng tới trở thành trung tâm tiếp nhận và xử lý bệnh phẩm cho bệnh nhân viêm gan D khu vực và quốc tế với quy mô lớn, độ chính xác cao và chi phí thấp hơn nhiều lần so với các trung tâm ở nước ngoài.

Theo BS. Trí, nghiên cứu HEP-D do Viện Nghiên cứu Tâm Anh sẽ triển khai thu nhận bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên đã được chẩn đoán viêm gan B mạn tính. Người tham gia chỉ cần đến thăm khám một lần duy nhất và được làm xét nghiệm máu để phát hiện có đồng nhiễm virus viêm gan D hay không. Toàn bộ chi phí xét nghiệm nằm trong phạm vi nghiên cứu sẽ được miễn phí. Đồng thời người tham gia sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại.

Người bệnh tham gia nghiên cứu sẽ được bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tư vấn và tiến hành các bước sàng lọc viêm gan D.

Thông tin về nghiên cứu và đăng ký tham gia, liên hệ:

Hotline: 0287 102 6789 (TP.HCM) và 0247 106 6858 (Hà Nội)

Email cskh@tahospital.vn.

Thảo Nhi