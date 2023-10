Hàng triệu người mang virus

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền - Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Kim Chung, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (Hà Nội), Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ viêm gan rất cao. Tuy nhiên, người dân còn chủ quan với bệnh này. Nhiều trường hợp tới bệnh viện khám đã ở giai đoạn muộn như xơ gan, u gan, ung thư gan… đây là một điều đáng tiếc.

Bác sĩ Huyền cho biết viêm gan là tổn thương ở gan gây ra tình trạng viêm. Nguyên nhân do virus (như virus A, B, C, D, E); do vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng (sán lá gan lớn, nhỏ); do chuyển hóa (gan nhiễm mỡ); do độc chất (uống rượu, dùng thuốc không đúng chỉ định).

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có khoảng 8,1% dân số tương đương 8 triệu người nhiễm virus viêm gan B. Tỷ lệ nhiễm virus viêm gan C khoảng 1,1% dân số tương đương 1 triệu người.

Viêm gan virus B và C đang là thủ phạm hàng đầu gây ung thư gan. 30% người mắc viêm gan B mạn sẽ tiến triển thành xơ gan, 5-10% tiến triển thành ung thư gan. Tại Việt Nam, hơn 60% số người bị ung thư gan có mắc viêm gan B. Nếu 10 năm trước, ung thư phổi đứng đầu ở Việt Nam thì 5 năm trở lại đây, ung thư gan vượt lên hàng thứ nhất, với hơn 25.000 người mắc.

Người bệnh thường mệt mỏi, chán ăn, đau tức hạ sườn. 60% số ca vẫn thấy khỏe mạnh, bình thường, chỉ biết mắc bệnh khi xét nghiệm thấy tăng men gan. Một số trường hợp viêm gan do virus có thể sốt, giống cảm cúm, sau đó vàng mắt, vàng da.

Bệnh nhân điều trị viêm gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung uơng. Ảnh: BVCC.

Cách phát hiện bệnh

Để chẩn đoán chính xác viêm gan B, bác sĩ Huyền cho biết, người bệnh cần làm xét nghiệm, không thể khám qua lâm sàng hay triệu chứng. Gần đây, trên thế giới phát triển nhiều kỹ thuật xét nghiệm tại nhà như lấy máu ngón tay hoặc xét nghiệm sinh hóa tại cơ sở y tế.

Theo bác sĩ Huyền,viêm gan B giai đoạn cấp tính 95% có thể chữa khỏi. Với trường hợp mạn tính, bệnh nhân phải uống thuốc kháng virus trong thời gian dài.

Hiện nay, bệnh nhân viêm gan B cần kiểm tra chức năng gan, tầm soát xơ gan, ung thư gan. Trong 2 năm đầu, người bệnh cần đạt mục tiêu virus trong máu không còn để lây nhiễm và có thể điều trị 5 tới 7 năm. Khi khỏi bệnh chức năng, người mắc không cần uống thuốc nhưng phải theo dõi tầm soát ung thư gan.

Một bệnh nhân viêm gan B cần khám từ 3 đến 6 tháng, xét nghiệm máu để kiểm tra chức năng gan như men gan. Bệnh nhân có thể siêu âm gan đánh giá nhu mô gan, độ mịn, mềm của gan, gan có khối u hay xơ hóa hay không.

Chi phí sàng lọc viêm gan B khoảng 2 triệu đồng. Nếu có bảo hiểm y tế, bệnh nhân trả từ vài chục tới trăm nghìn đồng.

Bác sĩ Huyền khuyến cáo những trường hợp có người thân mắc virus viêm gan B (đặc biệt mẹ, anh, chị em) cần đi kiểm tra ngay tránh virus âm thầm tàn phá gan, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn.

