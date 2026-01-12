Quy hoạch đồng bộ, giải bài toán ngập úng đô thị

Những năm gần đây, phía tây Hà Nội được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô, với động lực chủ đạo đến từ sự bứt phá của hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị đồng bộ. Trong xu thế đó, khu đô thị mới Dương Nội nổi lên như một điểm hưởng lợi rõ nét từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống kết nối liên vùng.

Hàng loạt trục giao thông huyết mạch như Lê Quang Đạo kéo dài, Tố Hữu - Lê Văn Lương, Vành đai 3,5 và Vành đai 4 đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực phía tây với trung tâm thành phố và các đô thị vệ tinh. Trong tương lai, tuyến Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) được kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực kết nối, giảm áp lực giao thông và mở rộng lựa chọn an cư cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng cứng, Dương Nội còn được thụ hưởng hệ thống “hạ tầng mềm” ngày càng hoàn thiện về giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội. Nhờ lợi thế vị trí, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103 cùng nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư hiện đại.

Trong bối cảnh ngập úng vẫn là thách thức tại nhiều khu vực của Hà Nội, việc một khu đô thị được đầu tư bài bản ngay từ nền móng và hệ thống thoát nước trở thành lợi thế quan trọng. Tại khu đô thị mới Dương Nội, cao độ nền được tính toán khoa học, kết hợp với hạ tầng thoát nước hiện đại, giúp khu đô thị chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời bảo toàn giá trị bất động sản trong dài hạn.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, không gian sống xanh là yếu tố tạo nên sức hút bền vững của khu đô thị. Các mảng xanh tại khu đô thị được quy hoạch trải rộng, đan xen cùng công viên, hồ điều hòa và cảnh quan mặt nước, mang lại môi trường sống trong lành, hài hòa. Theo quan niệm phong thủy Á Đông, sự kết hợp giữa cây xanh và mặt nước được xem là yếu tố tạo sinh khí, góp phần cân bằng năng lượng và gia tăng giá trị lâu dài.

Solasta Mansion và An Quý Villa - Giá trị đầu tư bền vững

Dự án An Quý Villa và dự án Solasta Mansion thuộc khu đô thị mới Dương Nội là những dự án nổi bật khi nằm tại vị trí trung tâm, nơi hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích. Các dự án được phát triển theo định hướng biệt thự xanh, khép kín, đề cao sự riêng tư nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện với toàn bộ hệ sinh thái đô thị xung quanh.

Dự án An Quý Villa thuộc Khu đô thị mới Dương Nội. Ảnh phối cảnh

Việc phát triển các dự án biệt thự cao cấp tại “lõi” khu đô thị giúp cư dân tương lai thụ hưởng trọn vẹn tiện ích đã hình thành. Đồng thời gia tăng giá trị bất động sản theo sự hoàn thiện và lấp đầy của toàn khu vực.

Một đặc điểm dễ nhận thấy tại khu đô thị mới Dương Nội là tốc độ lấp đầy cư dân diễn ra nhanh chóng. Sự hiện diện của cộng đồng cư dân đông đúc, văn minh tạo nên “vượng khí” cho khu đô thị, kéo theo sự phát triển của các tuyến phố thương mại, shop kinh doanh, dịch vụ ăn uống, mua sắm hoạt động nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Anh Nguyễn Hoàng, một nhà đầu tư, cho biết yếu tố khiến anh lựa chọn khu vực này không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá mà còn ở giá trị sống thực. Cộng đồng cư dân ổn định là yếu tố giúp bất động sản duy trì thanh khoản tốt, dễ khai thác cho thuê và ít phụ thuộc vào các đợt “sóng” ngắn hạn của thị trường.

Thực tế, Solasta Mansion và An Quý Villa đều được cho là những dự án được phát triển trên nền tảng quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn thường có “sức đề kháng” tốt trước biến động thị trường.

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn Savills Hà Nội, để hiện thực hóa mục tiêu giãn dân, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông, kỹ thuật và tiện ích xã hội tại các đô thị vùng ven, trong đó phía tây là một trong những khu vực được chú trọng quy hoạch bài bản theo chức năng đặc thù và phát triển theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị theo hướng phát triển giao thông công cộng).

Sự hội tụ của hạ tầng giao thông, quy hoạch đồng bộ, cộng đồng cư dân văn minh và xu hướng sống xanh đang tạo nên lợi thế “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” cho khu đô thị mới Dương Nội, dự án Solasta Mansion và An Quý Villa sẽ không chỉ là chốn an cư đáng sống mà còn là điểm đến đầu tư bền vững mang giá trị dài hạn.