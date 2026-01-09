Một công dân phản ánh, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngày 11/2/2004. Trong sổ đỏ có ký hiệu chữ T ở trang bìa 1 và trang 2, mục đích sử dụng đất ghi là nhà ở.

Công dân thắc mắc, giờ đi cấp đổi sổ đỏ mới cho phù hợp với danh mục đất đai theo Điều 9 Luật Đất đai 2024 thì có được không, hay trường hợp này thuộc diện bị thu hồi giấy chứng nhận?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo như phản ánh thì việc cấp giấy chứng nhận tại thời điểm năm 2003 và 2004, việc thể hiện mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước ghi trong sổ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 1990/2001 (ngày 30/11/2001) của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính. Theo đó, mục đích sử dụng đất ở ký hiệu là chữ T.

Do đó, cơ quan này đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận trên địa bàn.

“Trường hợp có sai sót về thông tin về thửa đất (mục đích sử dụng đất) thì thực hiện việc đính chính giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu.

Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp tại mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Trường hợp xác định giấy chứng nhận đã được cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định tại thời điểm cấp, thì mới thuộc diện bị thu hồi theo điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) sau khi thu hồi giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định tại mục XV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.