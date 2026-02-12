Ngay sau khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã triển khai ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm triển khai các giải pháp thiết thực, cụ thể hóa vai trò và cam kết của mình trong tiến trình xây dựng một trung tâm tài chính xanh, hiện đại và hội nhập.

Ngày 11/2, Nam A Bank đã tổ chức Lễ ký kết Hợp tác triển khai các sáng kiến chuyển đổi xanh trong VIFC - HCMC. Theo đó, ngân hàng ký thỏa thuận với ba đối tác uy tín, bao gồm: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); FiinGroup Vietnam; và Viện tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI).

Tại Việt Nam, hành trình đưa TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) đang nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ các định chế tài chính tiên phong.

Trong đó, Nam A Bank đã tạo ra dấu ấn đậm nét khi xác lập vai trò thành viên chiến lược của VIFC - HCMC. Đồng thời ngân hàng đã cụ thể hóa tầm nhìn này bằng việc thiết lập một tam giác chiến lược: “chuẩn mực - hạ tầng - vốn” thông qua việc hợp tác với ba đối tác uy tín: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Viện tăng trưởng Xanh toàn cầu (GGGI) và FiinGroup Vietnam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết: “Với vai trò thành viên chiến lược của VIFC - HCMC, Nam A Bank mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự hình thành cộng đồng tài chính xanh đầu tiên tại VIFC - nơi các ngân hàng, định chế tài chính, tổ chức tư vấn và nhà đầu tư cùng hợp lực thúc đẩy những mô hình tài chính tiên phong, lan tỏa chuẩn mực ESG và mở ra các sáng kiến mới cho phát triển bền vững. Nam A Bank tự hào là một trong những tổ chức đầu tiên khởi xướng và thúc đẩy những nỗ lực này”.

Sự cộng hưởng giữa Nam A Bank và các đối tác chính là bước đi mang tính nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái tài chính xanh hoàn chỉnh. Sự kết nối giữa chuẩn mực quốc tế, hạ tầng số và kênh huy động vốn xanh thiết lập nền tảng vận hành đồng bộ cho tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G - SCF) hướng tới xây dựng cộng đồng tài chính xanh - một sáng kiến của Nam A Bank nhằm thúc đẩy tài chính bền vững theo chuỗi giá trị.

Nam A Bank và IFC ký kết Hợp tác triển khai sáng kiến tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) theo chuẩn mực quốc tế

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Nam A Bank và IFC, IFC sẽ hỗ trợ sáng kiến G - SCF của ngân hàng thông qua gói hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng và triển khai giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng xanh tại Việt Nam, được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Sự tư vấn của IFC sẽ giúp chương trình G ‑ SCF được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế ngay từ đầu, giúp Nam A Bank rút ngắn khoảng cách từ giai đoạn thiết kế đến vận hành thương mại của G - SCF, đồng thời cân bằng giữa mục tiêu phát triển, quản trị rủi ro và hiệu quả thị trường.

Nam A Bank ký kết thỏa thuận Hợp tác cùng FiinGroup, đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững

Song hành cùng các chuẩn mực quốc tế là bài toán về hạ tầng vận hành. Thông qua hợp tác với FiinGroup Vietnam, Nam A Bank đã đưa công nghệ trở thành "xương sống" của hệ sinh thái tài chính bền vững.

Nền tảng số e-platform được thiết lập nhằm hóa giải những rào cản về thủ tục và tính minh bạch trong quản trị ESG. Việc số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến giám sát KPI xanh giúp giảm thiểu ma sát vận hành, tạo điều kiện để mô hình G - SCF lan tỏa nhanh chóng đến các ngành trọng điểm như nông nghiệp bền vững, dệt may và logistics xanh.

Nam A Bank và GGGI ký kết hợp tác tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tam giác chiến lược "chuẩn mực - hạ tầng - vốn" chính là sự đồng hành của GGGI. Thông qua Thư ủy nhiệm, Nam A Bank và GGGI tập trung khai thác tiềm năng của thị trường vốn bền vững bằng việc xây dựng Khung Trái phiếu Xanh theo các nguyên tắc quốc tế của ICMA.

Trong bối cảnh nguồn vốn nội địa còn hạn hẹp sự hỗ trợ từ GGGI không chỉ dừng lại ở kỹ thuật phát hành mà còn mở rộng ra việc đào tạo năng lực thị trường, giúp kết nối cung - cầu về vốn xanh một cách hiệu quả và bền vững.

Việc đồng thời kích hoạt ba hợp tác chiến lược này đã khẳng định vị thế của Nam A Bank trong vai trò thành viên chiến lược tại VIFC - HCMC, ngân hàng đang kiến tạo một hệ điều hành bền vững, nơi dữ liệu ESG trở thành tài sản và chuẩn mực xanh trở thành lợi thế cạnh tranh.

Với lộ trình đã được định hình rõ nét, Nam A Bank cam kết tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, mời gọi các doanh nghiệp đầu chuỗi, các nhà cung cấp và đối tác công nghệ cùng tham gia vào hệ sinh thái G - SCF. Đây là nỗ lực thực chất để chuyển hóa các cam kết ESG thành dòng tiền lưu thông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của VIFC - HCMC.