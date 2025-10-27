Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, truy tìm, tạm giữ 4 người nước ngoài liên quan vụ án giết người xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 26/10, anh Hoàng Đức Quyết (SN 1980, lái xe container) khi đi đến Km25+500 thuộc địa phận thôn Nà Thà (phường Đông Kinh) phát hiện một xe ô tô con lao sang bên kia đường, sau đó có người trong xe mở cửa bỏ chạy.

Anh Quyết dừng lại kiểm tra thì thấy người lái xe bị thương nặng ở vùng cổ nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an.

Nhóm đối tượng người nước ngoài liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là anh N.V.Đ. (SN 1985, trú tại phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, là lái xe taxi).

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tạm giữ 4 người nước ngoài nghi vấn có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, thông qua môi giới, nhóm người này đã vượt biên vào Việt Nam để tìm việc làm. Sau đó nhóm này được anh Đ. điều khiển xe ô tô đến đón và đưa đi theo Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội.

Tuy nhiên, do nghĩ rằng mình đang bị lừa bán, các đối tượng đã khống chế và dùng dao đâm vào cổ khiến anh Đ. bị trọng thương nhằm tìm cách chạy thoát.

Hiện anh Đ. được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và đã qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

