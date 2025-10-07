Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng sáng 7/10 cho biết vừa ký ban hành thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 sản phẩm là dầu gội đầu và dung dịch vệ sinh phụ nữ nhãn hàng Vinamake, gồm DR. Hair Ginger Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố: 24/24/CBMP-HB; DR. Ginger Shampoo, số tiếp nhận Phiếu công bố: 23/24/CBMP-HB và dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa, số tiếp nhận Phiếu công bố: 122/23/CBMP-HB.

Các sản phẩm này đều do Công ty cổ phần Vinamake (địa chỉ Tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược đưa ra là Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu sản phẩm nêu trên không có một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm. Cùng đó, các sản phẩm được Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là "hàng giả”.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện các sản phẩm này.