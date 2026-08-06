XEM VIDEO. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Chiều 6/8, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Đào Minh Thuận (36 tuổi, trú xã Krông Pắc) để điều tra hành vi đạp ngã chồng cũ của bạn gái, khiến nạn nhân bị trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 3/8, Thuận có mặt tại quán nước của bạn gái ở xã Krông Pắc thì ông N.K. (47 tuổi, chồng cũ của người phụ nữ này) đi xe máy đến, xảy ra cự cãi với bà L.

Thấy Thuận nhìn mình, ông K. quay sang chửi rồi lên xe rời đi. Cho rằng bị xúc phạm, Thuận mượn xe máy của bạn đuổi theo. Khi đến tỉnh lộ 9, đoạn qua thôn Phước An 6, xã Krông Pắc, Thuận dùng chân đạp vào lưng ông K., khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường.

Công an dựng lại hiện trường. Ảnh: LTNC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Pắc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, Thuận khai do mâu thuẫn bộc phát nên đạp ngã ông K.

Vụ việc được người dân ghi hình, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự Thuận để điều tra.