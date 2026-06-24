Gia Lai:

Ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Dũng (56 tuổi, trú xã Xuân An) liên quan đến hành vi cướp 40 triệu đồng và hơn 100 tờ vé số của một cụ ông.

Đối tượng Hồ Sỹ Dũng. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/6, cụ N.B. (73 tuổi, cùng trú xã Xuân An) đạp xe bán vé số trên tuyến đường ĐH20, theo hướng từ ngã tư Gò Găng về xã Xuân An.

Đến địa bàn xã Xuân An, ông B. bị một người đàn ông đi xe đạp cùng chiều áp sát, chặn đầu xe rồi đạp ngã xuống đường, cướp túi xách chứa khoảng 40 triệu đồng cùng 101 tờ vé số trước khi tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an xã Xuân An tiến hành xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua trích xuất dữ liệu camera an ninh và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Hồ Sỹ Dũng là nghi phạm gây ra vụ cướp, từ đó tiến hành bắt giữ.

Túi đựng tiền và vé số bị cướp. Ảnh: Công an Gia Lai

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ số tiền và vé số bị cướp để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.