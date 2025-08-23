Ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Phạm Đức Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 0h, ngày 21/8, Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) để khám bệnh.

Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng chậm trễ trong can thiệp y tế nên đã xúc phạm, đe dọa.

Không dừng lại ở đó, Thọ dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến nạn nhân ngã xuống sàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Hải Hậu tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ việc.