Liên quan đến vụ việc người đàn ông cầm dao xông vào tiệm cắt tóc, truy đuổi hai mẹ con gây hoang mang dư luận tại phường Bắc Giang, ngày 7/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với D.Đ.T. (trú xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng D.Đ.T. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 3/1, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc có dấu hiệu sử dụng dao, hung khí nguy hiểm trong quá trình giải quyết mâu thuẫn cá nhân tại phường Bắc Giang, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc sau đó được đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận, gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Trước diễn biến này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi.

Hình ảnh D.Đ.T. xông vào tiệm cắt tóc, cầm dao truy đuổi nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 3/1, D.Đ.T. bất ngờ xông vào một tiệm cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, mang theo dao, truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A., khiến những người có mặt hoảng loạn.

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, cháu D.Q.A. né được nhát chém nên không bị thương, song cả hai mẹ con đều bị hoảng loạn tinh thần.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, D.Đ.T. và chị N.T.D. là vợ chồng nhưng đã sống ly thân nhiều tháng trước khi xảy ra vụ việc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.