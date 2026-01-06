Ngày 6/1, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Lý Văn Đồng, Trưởng Công an phường Bắc Giang, cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ gây rối, hành hung xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h40 ngày 3/1, một người đàn ông bất ngờ xông vào tiệm cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang.

Đối tượng cầm theo dao, truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A., khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ.

Người đàn ông xông vào tiệm cắt tóc, vung dao nhằm vào nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Danh tính người đàn ông được xác định là D.Đ.T. (SN 1990, trú xã Lạng Giang, Bắc Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, T. lao thẳng vào tiệm, vung dao nhằm vào hai mẹ con chị D.

Rất may, chị D. chạy thoát được ra ngoài, còn cháu D.Q.A. kịp thời né tránh nhát chém nên không bị thương. Tuy nhiên, cả hai nạn nhân đều bị hoảng loạn tinh thần sau sự việc.

Theo lãnh đạo Công an phường Bắc Giang, D.Đ.T. và chị N.T.D. là vợ chồng, song đã sống ly thân nhiều tháng nay.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.