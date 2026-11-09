VNGGames vừa công bố mở đăng ký trước tựa game Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ trên hai nền tảng App Store và Google Play.

Với những game thủ yêu thích thể loại chiến thuật, đặc biệt là đề tài Tam Quốc, công ty Koei Tecmo từ lâu đã nổi danh với Series Romance of Three Kingdom. Sản phẩm này gắn liền với những trải nghiệm điều binh khiển tướng, xây dựng thế lực và chinh phục thiên hạ.

Tiếp nối tinh thần chiến thuật ấy, Qookka Studio mang đến Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ. Đây là tựa game được Koei Tecmo ủy quyền, kế thừa những giá trị quen thuộc của dòng game chiến thuật Tam Quốc và mở ra một hướng trải nghiệm mới với sự kết hợp giữa chiến thuật bàn cờ SRPG và chiến lược lãnh thổ SLG.

Và giờ đây, trò chơi đã được xác nhận phát hành tại Việt Nam bởi VNGGames. Đặc biệt, Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ đã mở đăng ký trước trên App Store và Google Play, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục cộng đồng game thủ Việt.

Ngay từ bây giờ, người chơi có thể ghi danh và sẵn sàng bước vào chiến trường Tam Quốc, nơi mỗi nước cờ của bạn có thể xoay cục giang sơn.

Đăng ký trước Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ tại: https://tqcck.onelink.me/r5Mc/PR

Khi chiến thuật không chỉ nằm trên bản đồ mà còn ở từng nước cờ

Nếu các tựa game SLG truyền thống thường tập trung vào xây dựng thế lực, phát triển lãnh thổ và hoạch định chiến lược, thì Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ mang đến trải nghiệm khác biệt khi cho phép người chơi trực tiếp điều binh, dụng tướng ngay trên chiến trường.

Với sự kết hợp giữa chiến thuật bàn cờ SRPG và chiến lược lãnh thổ SLG, mỗi trận đánh trở thành một màn đấu trí thực thụ. Người chơi phải tính toán từng bước di chuyển, tận dụng địa hình, tương quan khắc chế binh chủng và lựa chọn thời điểm sử dụng chiến pháp để xoay chuyển cục diện.

Sở hữu hệ thống võ tướng và chiến pháp đa dạng, trò chơi mở ra nhiều cách xây dựng đội hình và sáng tạo lối đánh. Tại đây, sức mạnh không chỉ đến từ việc sở hữu danh tướng mà còn phụ thuộc vào khả năng vận dụng chiến thuật của người cầm quân.

Từ một ván cờ chiến thuật đến cuộc tranh bá thiên hạ

Bên cạnh những trận chiến chiến thuật theo lượt, Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ vẫn giữ được chiều sâu của thể loại SLG thông qua các hoạt động phát triển thế lực, mở rộng lãnh thổ và tranh bá liên minh.

Đặc biệt, như một nét đặc trưng của dòng game SLG trực tuyến. Trò chơi cũng vận hành theo hệ thống mùa giải, nơi chiến trường và một số tiến trình phát triển được thiết lập lại theo từng giai đoạn, mở ra những cục diện cạnh tranh mới. Điều này đòi hỏi các liên minh phải liên tục thích nghi, tái tổ chức lực lượng và xây dựng chiến lược để giành lấy vị thế thống trị.

Mỗi mùa giải là một cuộc tranh bá mới, và mỗi liên minh đều có cơ hội viết nên câu chuyện bá nghiệp của riêng mình

Loạt sự kiện hấp dẫn đang chờ đón cộng đồng game thủ Việt

Song song với việc mở đăng ký trước, VNGGames cũng đang chuẩn bị chuỗi sự kiện chào đón ngày ra mắt Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ với nhiều hoạt động cộng đồng và phần quà hấp dẫn dành riêng cho game thủ Việt.

Đây cũng là thời điểm để các Minh Chủ, Bang Chủ bắt đầu tập hợp chiến hữu, xây dựng lực lượng và sẵn sàng cho hành trình tranh bá thiên hạ.

Thông tin chi tiết về các sự kiện và quyền lợi dành cho người chơi sẽ sớm được công bố trên các kênh chính thức của trò chơi.

Game Tam Quốc Chí - Chiến Kỳ:

Website: https://tamquocchichienky.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/tqcck.vnggames

Group: https://www.facebook.com/groups/tamquocchichienky

Ngọc Minh