"Vì mẹ anh phán chia tay" - bệ phóng cho cặp đôi hiện tượng

Chỉ sau 3 tập lên sóng, Vì mẹ anh phán chia tay đã nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Bên cạnh nhịp phim trẻ trung và hình ảnh chỉn chu, tác phẩm ghi điểm nhờ tương tác ăn ý của dàn diễn viên, đặc biệt là cặp đôi chính.

Trong phim, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú - thiếu gia mang vẻ ngoài bất cần nhưng giấu nhiều tổn thương nội tâm. Còn Tam Triều Dâng vào vai Thanh Tâm - cô gái bình thường, mạnh mẽ, vô tình bước vào cuộc sống của Triệu Phú trong một tình huống trớ trêu. Từ những va chạm ban đầu, mối quan hệ dần chuyển từ đối đầu sang đồng cảm, nảy sinh tình cảm rồi bị thử thách bởi khoảng cách gia thế và sự ngăn cản quyết liệt từ gia đình.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng gây bất ngờ khi nhập vai rất hợp và thuyết phục dù đều đã gần 30 tuổi, không tạo cảm giác khiên cưỡng trong tạo hình trẻ trung. Hình ảnh 2 diễn viên trong bộ đồng phục cùng nụ cười trong trẻo, ánh mắt dịu dàng chinh phục khán giả, mang đúng hình ảnh cặp đôi ngôn tình. Sau hơn 1 tháng ra mắt, bộ phim ghi nhận hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận.

Loạt hint khiến fan đứng ngồi không yên

Nếu chỉ dừng lại ở màn ảnh, cặp đôi Triệu Phú - Thanh Tâm cũng đã đủ để khán giả yêu thích. Nhưng điều khiến cặp đôi trở thành hiện tượng chính là những khoảnh khắc ngoài đời mà không có kịch bản nào viết sẵn.

Trong nhiều sự kiện, Võ Điền Gia Huy ôm eo bạn diễn rất tự nhiên, trong khi phản ứng của Tam Triều Dâng thoải mái và vui vẻ như thể cô đã quen với những hành động tương tự. Trên trang cá nhân, 2 người không ngại đăng tải loạt ảnh thân thiết từ hậu trường đến ngoài đời.

Tam Triều Dâng cho biết chủ động quan tâm bạn diễn từ trước khi dự án bấm máy, muốn truyền năng lượng tích cực đến Gia Huy trong khả năng. Ngược lại, Võ Điền Gia Huy thẳng thắn thừa nhận đã có những rung động trước sự quan tâm của bạn diễn. Anh tiết lộ: "Có một hôm đi ăn cùng nhau, tôi thấy hai đứa nhìn cũng đẹp đôi và mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi luôn".

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận cũng gián tiếp xác nhận sự gắn bó của cặp đôi trên phim trường: "Theo tôi thấy, có lẽ vì Dâng là con gái nên dành sự quan tâm cho Huy nhiều hơn". Và tại buổi họp báo, khi được hỏi về chuyện phim giả tình thật, Võ Điền Gia Huy trả lời hài hước: "Chắc chắn là có tình đó nhưng mà tình gì thì tụi em xin giấu nhẹm. Thời gian sẽ trả lời cho mọi người".

Từ màn ảnh nhỏ đến sân khấu lớn

Sức nóng của cặp đôi không chỉ gói gọn trong một bộ phim. Cuối tuần qua tại TPHCM, họ bất ngờ xuất hiện chung sân khấu tại concert Đêm 9 - Reply 2024 của chương trình Anh trai say hi trong tiết mục Kim phút kim giờ. Chỉ với vài phút chung sân khấu, họ đã khiến không khí tại khu vực khán đài trở nên sôi động với hàng loạt tiếng reo hò vang lên. Cả 2 xuất hiện trong trang phục cô dâu - chú rể với những tương tác như nắm tay, nhìn nhau trong phần trình diễn được khán giả đặc biệt chú ý.

Tại một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm quốc tế quy tụ nhiều gương mặt đình đám của Vbiz, sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông rõ rệt.

Từ một dự án phim đang gây chú ý, họ đã nhanh chóng mở rộng độ phủ sang các sân khấu lớn, cho thấy tiềm năng trở thành một cặp đôi màn ảnh - sân khấu được yêu thích.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trước khi bước vào điện ảnh, anh từng diễn kịch tại Sân khấu Kịch Hồng Vân, làm người mẫu và tham gia diễn xuất trong các MV. Năm 2019, anh gây chú ý với vai chính trong phim Thưa mẹ con đi và tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm Fanti, Kẻ ăn hồn, Thám tử Kiên, Tử chiến trên không. Võ Điền Gia Huy từng giành Giải thưởng Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á New York 2025.

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, quê gốc ở Tây Ninh, vào showbiz từ năm 12 tuổi. Cô từng tạm rút khỏi làng giải trí suốt 3 năm để theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Greenwich rồi mới trở lại với màn ảnh bằng tinh thần chững chạc hơn. Các dự án nổi bật của cô gồm Hoa vương, Tiểu tam không có lỗi?, Bẫy tiền và Vì mẹ anh phán chia tay.

Minh Phi

