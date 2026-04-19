Tối 18/4, concert thứ 9 của Anh trai say hi mùa 1 diễn ra tại TPHCM với chủ đề "REPLY 2024".

Ngoại trừ Anh Tú Atus, Quang Trung vắng mặt, các “anh trai” còn lại và khách mời Bảo Anh, MAIQUINN, Lâm Bảo Ngọc mang đến 27 tiết mục. Các hit Catch me if you can, Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Sao hạng A, Walk, Kim phút kim giờ, I'm thinking about you… đều được trở lại sân khấu lớn.

Lần đầu tiên, tiết mục Nỗi đau ngây dại (HIEUTHUHAI, Đức Phúc, Công Dương), Cứ để anh ta rời đi (Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Lou Hoàng, Song Luân và Bảo Anh), Anh em gọi là có mặt ngay (Quân A.P, Đức Phúc, Anh Tú, Captain) xuất hiện ở concert.

Say hi never say goodbye! mở đầu concert thay vì là tiết mục kết màn như mọi khi. Hai ca khúc liên quân - Bảnh và I.C.O.N được xếp ở phần đầu đêm nhạc, bài hát chủ đề The star trở thành tiết mục cuối cùng. I.C.O.N được bổ sung một đoạn vũ đạo với động tác đang thịnh hành trên TikTok.

Ca khúc ấn tượng nhất của Anh trai say hi mùa 1 - Catch me if you can được mở đầu bởi Anh Tú, Phạm Anh Duy, Ali Hoàng Dương với phiên bản Rock thay cho ballad nhẹ nhàng trước đây, nối tiếp là bản gốc bởi Negav, Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương. Tương tự, MAIQUINN, Phạm Anh Duy mở màn Chân thành với phiên bản mới.

Trong phần giao lưu với các "anh trai" mùa 2 và "em xinh", Sơn.K hỏi Quang Hùng cách viết lời khác cho câu hát "1-2-3-4 (tiếng Thái)/ Quay lưng sang đã thấy người đi". Nam ca sĩ khéo léo đổi thành "4-3-1-2 (tiếng Việt)/ Quay lưng em đã có bạn trai", cho rằng trong tình yêu không có thứ tự. Negav dí dỏm cho rằng vì vậy nên mới yêu 60 người cùng lúc.

Công Dương được Hoàng Duyên hỏi cách chinh phục trái tim anh. Nam ca sĩ cho rằng tiền không quan trọng, ưu tiên yếu tố giỏi ngoại ngữ. Negav hài hước đáp trả bằng tiếng Anh: "Hi, how are you? I'm Peter" (câu nói thịnh hành trên mạng xã hội - PV).

Yeolan hỏi Nicky sẽ cứu ai nếu MC Trấn Thành và Công Dương rơi xuống biển. MC Trấn Thành khẳng định bản thân có thể tự nổi lên, không cần ai cứu nên so sánh anh và Negav vì Công Dương đẹp trai hơn - được ưu tiên cứu trước.

Negav lập tức phản bác rằng mình cũng khá ưa nhìn. Nicky dí dỏm cho biết sẽ bám vào Trấn Thành vì không biết bơi.

Erik, Ali Hoàng Dương, Quân A.P đảm nhận phần đầu được biến tấu của Kim phút kim giờ. Ở phần trình diễn chính, Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng bất ngờ xuất hiện, hoá cặp đôi minh hoạ cho tiết mục. Khi được MC Trấn Thành hỏi điểm mạnh của các giọng ca Kim phút kim giờ trong vai trò một người bạn trai, Tam Triều Dâng cho biết Hurrykng hài hước, có vẻ đẹp "mắc cười". HIEUTHUHAI toát ra sự tử tế, có hiếu với gia đình, thậm chí cả bạn bè, đồng nghiệp.

Tại Ngáo ngơ, HIEUTHUHAI, Jsol, Erik mặc vest bên ngoài, bên trong là áo thun in chữ "Khều day 10” - khuyến khích fan ủng hộ để tiếp tục có concert thứ 10.

Tiết mục nổi tiếng của Em xinh say hi - Cách yêu đúng điệu xuất hiện tại concert Anh trai say hi với tên gọi Cách yêu "nũng nịu". Nicky, Vũ Thịnh, Hải Đăng Doo, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt có tạo hình con kiến tương tự bản gốc, đội tóc giả và tự nhận là các "em xinh".

Ở phần trình diễn cá nhân của “Anh trai best 5”, Đức Phúc mang tới Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc giúp anh giành chiến thắng tại Intervision 2025. Quang Hùng mang lên sân khấu lớn Chất gây hại. Rhyder chọn ca khúc từ album mới - Chẳng tin vào tình yêu. Tâm ý đổi thay - ca khúc hoàn toàn mới được Isaac lần đầu trình diễn. HIEUTHUHAI mang đến ca khúc Người im lặng gặp người hay nói.

Concert kết thúc lúc hơn nửa đêm. Tại concert, đơn vị sản xuất chương trình cũng công bố các dự án mới trong năm nay như Tinh hà "say hi", Ca sĩ mặt nạ mùa 3, Anh trai và cái đuôi nhỏ, Say hi rực rỡ, 2 ngày 1 đêm mùa 5, Super sketch show.

