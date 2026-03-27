MDP ra đời với sứ mệnh kiến tạo hạ tầng thanh toán quốc gia thế hệ thứ 4 thông qua các đột phá công nghệ, số hóa và đổi mới sáng tạo, thiết lập chuẩn mực đẳng cấp quốc tế và dẫn dắt kỷ nguyên thanh toán mới của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Công An, Ngân hàng nhà nước, cùng đại diện các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác trong hệ sinh thái tài chính số trong và ngoài nước. Sự tham gia và hợp tác của đông đảo các đối tác, tổ chức tài chính đã khẳng định niềm tin vào năng lực triển khai của MDP, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái thanh toán số kết nối rộng, tạo nền tảng cho việc phát triển các dịch vụ tài chính số quy mô lớn tại Việt Nam.

MDP được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm các dịch vụ chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh tra điện tử và hỗ trợ thu hộ - chi hộ; tạo kết nối giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ số. Trước đó, đơn vị cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Napas để nghiên cứu và triển khai các mô hình kết nối giữa hai hệ thống chuyển mạch, nhằm phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn, linh hoạt.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – ông Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ: “Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với định hướng chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời, là doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn từ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – một doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong hạ tầng số quốc gia, Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone có nhiều vận hội, thời cơ để tăng tốc, bứt phá trong lĩnh vực thanh toán, đặc biệt khi ngành ngân hàng nói chung và lĩnh vực thanh toán nói riêng đang ngày càng chuyển mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nhằm hướng đến một nền kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp.”

Đại diện Tổng công ty viễn thông Mobifone - Thiếu tướng Trương Sơn Lâm nhấn mạnh: “Là doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, MobiFone nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình không chỉ trong việc phát triển hạ tầng viễn thông cho đất nước mà còn góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số và các dịch vụ tài chính số hiện đại, an toàn, bảo mật, tin cậy ở mức cao nhất, có khả năng kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đem lại các tiện ích, trải nghiệm tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời hỗ trợ công tác phòng, chống gian lận, lừa đảo, đảm bảo an ninh an toàn Hệ thống thanh toán số Quốc gia. Việc thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone và cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái số của MobiFone; đồng thời là sự khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế số quốc gia, kết nối với các nền tảng thanh toán, tài chính khu vực và thế giới.”

Chủ tịch HĐQT MDP – Thượng tá Bùi Sơn Nam cũng khẳng định: “Công ty Cổ phần thanh toán số MobiFone phát triển với tầm nhìn kiến tạo nền tảng công nghệ thanh toán mở và linh hoạt, ưu tiên thiết lập các liên minh chiến lược làm đòn bẩy phát triển với ba giá trị cốt lõi: Công nghệ – Đổi mới sáng tạo – Đáng tin cậy. Công nghệ để xây dựng những nền tảng hiện đại. Đổi mới để không ngừng tạo ra những giải pháp mới cho thị trường. Và niềm tin để đảm bảo mọi giao dịch trong hệ sinh thái luôn an toàn, minh bạch và đáng tin cậy”.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa MDP và Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - thuộc Cục C06, Bộ Công an, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển và tích hợp dịch vụ tài chính và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc kiến tạo một môi trường số an toàn, minh bạch và thuận tiện với các nội dung trọng điểm: (1) Tích hợp thanh toán số liền mạch để các giao dịch tài chính trên VNeID được thực hiện thông suốt, an toàn thông qua hệ thống ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán hợp pháp. (2) Phát triển hệ sinh thái tiện ích (Mini-app) về dịch vụ công và dịch vụ tài chính giúp mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ trực tiếp, nhanh chóng tới người dân ngay trên nền tảng VNeID. (3) Quản lý nghĩa vụ tài chính cá nhân thông qua các tính năng tổng hợp, hiển thị và cập nhật thông tin về nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và thực hiện giao dịch đối chiếu. (4) Đảm bảo hạ tầng kết nối an toàn với cơ chế định tuyến và điều phối các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật từ VNeID tới các hệ thống xử lý tương ứng, đảm bảo đường truyền ổn định, tiêu chuẩn hóa và bảo mật tối đa cho các bên tham gia.

MDP sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, thiết kế kiến trúc kỹ thuật và đầu tư nguồn lực triển khai. Mọi hoạt động phát triển đều tuân thủ chặt chẽ định hướng quản lý, vận hành và tiêu chuẩn bảo mật khắt khe của Cục C06.

MDP đã hoàn thành thỏa thuận hợp tác với hơn 20 tổ chức thành viên là các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam của MDP, cho thấy sự đồng hành, ủng hộ từ cơ quan quản lý, các đối tác uy tín toàn cầu; không chỉ khẳng định niềm tin đối với định hướng phát triển của MDP, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn cho người dùng và doanh nghiệp.

Ông Phan Thanh Sơn – Tổng Giám đốc MDP nhấn mạnh: “Với nền tảng công nghệ hiện đại và định hướng hợp tác mở, MDP mong muốn góp phần xây dựng hạ tầng thanh toán số hoàn toàn mới cho Việt Nam – một nền tảng do người Việt phát triển, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và kết nối rộng mở với hệ sinh thái tài chính trong nước cũng như toàn cầu. Chúng tôi tin rằng khi các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đối tác cùng hợp tác trên một nền tảng chung, thị trường thanh toán số Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái kinh tế số khu vực.”

Trong thời gian tới, MDP sẽ tiếp tục tập trung mở rộng hợp tác với các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, các công ty fintech và các đối tác trong lĩnh vực nhằm phát triển hệ sinh thái thanh toán số đa dạng, thuận tiện và an toàn cho người dùng.

Tính đến 27/3/2026, MDP đã mở rộng và ký kết hợp tác thành công với các tổ chức thành viên, cụ thể như sau: 1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) 4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank) 5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Vietnam (Techcombank) 6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) 7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) 8. Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) 9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) 11. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) 13. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Bank 14. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) 15. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) 16. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) 17. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) 18. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) 19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacABank) 20. Ngân hàng TNHH MTV số Vikki 21. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank) 22. Trung tâm Dịch vụ số - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MDS)

