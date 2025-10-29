Vạn Xuân - cửa ngõ giao thương kết nối vùng

Việc sáp nhập hành chính đã đưa Thái Nguyên trở thành một trong những địa phương có quy mô diện tích và dân số lớn tại miền Bắc. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt địa giới, mà còn mở ra nền tảng quan trọng để phát triển thị trường bất động sản. Với lợi thế sẵn có là trung tâm công nghiệp, nơi hội tụ của nhiều khu công nghiệp lớn như Samsung Electronics, Thái Nguyên đã hình thành một lực hút mạnh mẽ với hàng vạn chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật - tạo nên nhu cầu to lớn về nhà ở, dịch vụ thương mại và hạ tầng đô thị.

Cùng với công nghiệp, địa phương này còn sở hữu những lợi thế tự nhiên - du lịch độc đáo như hồ Núi Cốc và nhiều di sản văn hóa. Sự kết hợp giữa công nghiệp và du lịch giúp Thái Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với nhà đầu tư sản xuất mà còn với các nhà phát triển đô thị, thương mại và nghỉ dưỡng, là tiền đề để địa phương định vị mình như một cực tăng trưởng mới của miền Bắc.

Thị trường bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành ‘vùng trũng’ hút dòng tiền đầu tư. Ảnh phối cảnh

Trong bức tranh phát triển ấy, phường Vạn Xuân - nơi có dân số đông thứ hai toàn tỉnh – được định hướng trở thành trung tâm đô thị và dịch vụ. Với sự hiện diện của khu công nghiệp công nghệ thông tin Yên Bình, kết hợp cùng các tổ hợp thương mại, tài chính, ngân hàng và hạ tầng giao thông hiện đại, nơi đây đang dần hình thành một trục không gian kinh tế - dịch vụ sầm uất. Đồng thời, Vạn Xuân cũng là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối Hà Nội, Bắc Giang, mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị và dòng vốn đầu tư.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi qua Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, các tuyến đường liên kết vùng và đường vành đai V, khu vực này đang hội tụ đầy đủ yếu tố để bứt phá.

Sức hút của Tấn Đức Eastern Park - JSC trên thị trường Vạn Xuân - Phổ Yên

Tọa lạc ngay trung tâm phường Vạn Xuân, dự án Tấn Đức Eastern Park – JSC sở hữu hai mặt tiền đắt giá trên trục đại lộ chính rộng 69m - đường vành đai V và đại lộ 47m, kết nối trực tiếp đến các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và khu dân cư hiện hữu. Điều này được đánh giá là lợi thế vàng, không chỉ đảm bảo khả năng giao thương nhộn nhịp mà còn tạo biên độ tăng giá lớn trong tương lai cho dự án.

Đại diện chủ đầu tư Tấn Đức Eastern Park - JSC cho biết, sản phẩm nổi bật của dự án hiện nay là nhà phố thương mại 5 tầng với thiết kế tối ưu, diện tích rộng, và đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao.

“Nhà đầu tư có thể khai thác ngay với nhiều mục đích: để ở, kinh doanh hoặc cho thuê. Trong khi nhiều dự án trên thị trường vẫn dừng ở giai đoạn quy hoạch, thì Tấn Đức Eastern Park - JSC mang lại giá trị “tích sản dòng tiền thực”, đáp ứng nhu cầu về tài sản vừa an toàn vừa có khả năng sinh lợi ổn định, lâu dài”, đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Sở hữu nhiều giá trị vượt trội, Tấn Đức Eastern Park - JSC được kỳ vọng là “hạt nhân” hút dòng tiền. Ảnh phối cảnh

Giới đầu tư nhận định, Tấn Đức Eastern Park - JSC đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn tại thị trường bất động sản Vạn Xuân - Phổ Yên. Dự án không chỉ sở hữu vị trí chiến lược và sản phẩm ưu việt, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch của bất động sản Thái Nguyên sang giai đoạn mới - giai đoạn của giá trị thực và khả năng khai thác bền vững. Đây là giai đoạn mà các dự án phải chứng minh được khả năng khai thác ngay, tạo dòng tiền bền vững và gia tăng giá trị dài hạn - cũng chính là yếu tố giúp Vạn Xuân - Phổ Yên trở thành tâm điểm hút vốn trên bản đồ bất động sản miền Bắc.

Lệ Thanh