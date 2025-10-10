5h, căn bếp tổng của làng du lịch Thái Hải (Thái Nguyên) đã bắt đầu tấp nập. Hơn 200 người dân của làng đều tập trung ở đây, mỗi người mỗi việc. Đàn ông khỏe mạnh thì lo thịt lợn. Phụ nữ thì thổi cơm, đồ xôi, nấu nướng. Các cô, các bà cao tuổi phụ gói ghém muối vừng, xếp đồ.

Ai nấy đều sốt sắng, chung tay chuẩn bị những suất cơm ấm nóng gửi tới các hộ dân trong vùng ngập lụt tại Thái Nguyên.

Người dân trong làng tập hợp để thực hiện những suất ăn hỗ trợ bà con vùng ngập lụt ở Thái Nguyên. Ảnh: Làng Thái Hải

Ngày 9/10, cả làng thực hiện 1.800 suất ăn để vận chuyển tới các điểm tập kết của UBND tỉnh. Mỗi suất gồm cơm nắm/xôi nóng hổi, thịt lợn rang, muối vừng và nước lọc. Trước đó, chiều 8/10, làng đã nấu 300 suất ăn và dự kiến trong ngày 10/10 sẽ thực hiện thêm 1.800 suất.

Từng suất ăn được gói ghém kỹ lưỡng trước khi gửi đi. Ảnh: Làng Thái Hải

Bà Lê Thị Nga, Phó làng Thái Hải, cho biết: “Những ngày này, bà con trong làng tạm dừng mọi công việc riêng, ngừng đón khách du lịch để tập trung nấu ăn hỗ trợ người dân vùng ngập lụt”.

Toàn bộ thực phẩm đều do dân làng tự nuôi, trồng và chế biến. Căn bếp tổng của làng vốn có sức phục vụ hơn 1.000 khách, nên rất thuận lợi cho việc nấu nướng quy mô lớn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 8/10, toàn tỉnh có hơn 5.400 ngôi nhà bị thiệt hại, ngập nước; trong đó, hơn 5.096 nhà bị cô lập và 490 hộ phải di dời khẩn cấp.

Bà Nga chia sẻ thêm: “Sau bão số 11, làng cũng bị sạt lở đất, hư hại một phần cảnh quan, nhưng điều đó không đáng kể so với những khó khăn mà bà con tại Thái Nguyên đang phải trải qua. Chúng tôi mong muốn dồn toàn lực hỗ trợ, với tinh thần 'lá lành đùm lá rách’”.

Toàn bộ thực phẩm đều do dân làng nuôi, trồng. Ảnh: Làng Thái Hải

Làng Thái Hải được xây dựng từ gần 20 năm trước bởi bà Nguyễn Thị Thanh Hải - một người phụ nữ say mê văn hóa Tày. Hơn 200 người dân nơi đây cùng sinh hoạt như một gia đình lớn: ăn cơm chung, dùng chung đồ đạc, cùng làm du lịch cộng đồng và thu nhập của mỗi nhà đều được góp vào quỹ chung của làng.

Ở đây, dân làng không có sự so bì, phân biệt giàu nghèo, thay vào đó là tinh thần gắn kết, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi ngày.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là điểm đến nổi tiếng tại Thái Nguyên, nằm trong trục tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, không gian văn hóa chè Tân Cương...

Làng từng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022".

Ngày 27/9, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được vinh danh 2 hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025: Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất và Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.