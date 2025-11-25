Dãy nhà phố 69m tại dự án Tấn Đức Eastern Park - JSC đang được giới đầu tư quan tâm. Ảnh phối cảnh

“Điểm sáng” có khả năng tạo dòng tiền thực

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước qua giai đoạn “đầu tư dàn trải”, khi nhà đầu tư không còn chạy theo phong trào mà chú trọng hơn đến tính pháp lý, khả năng khai thác và hiệu quả sinh lời thực tế. Trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế, các sản phẩm đã hiện hữu đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhằm bảo toàn vốn và tạo lợi nhuận tức thời.

Với lợi thế đáp ứng đúng “khẩu vị mới” mới của nhà đầu tư, Tấn Đức Eastern Park - JSC tại phường Vạn Xuân - Thái Nguyên đang thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư nhờ dòng sản phẩm nhà phố thương mại của dãy mặt đường 69m đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Theo chủ đầu tư, dãy nhà phố được xây dựng 5 tầng đồng bộ, hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, điện - nước, cảnh quan, công viên và hệ thống giao thông nội khu. Mặt tiền rộng, vỉa hè lớn cùng tỷ lệ xây dựng hợp lý giúp không gian thông thoáng, thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Toàn bộ sản phẩm đã hoàn tất xây dựng và có sổ đỏ từng lô.

Là sản phẩm “đã thành hình”, nhà phố 69m cho phép khai thác ngay khi bàn giao. Nhà đầu tư có thể cho thuê, mở cửa hàng, văn phòng hoặc kết hợp mô hình vừa ở vừa kinh doanh. Nhờ vậy, dòng vốn được vận hành sớm và tạo nguồn thu ổn định.

Chính lợi thế này đang giúp Tấn Đức Eastern Park - JSC trở thành điểm sáng trong nhóm dự án có khả năng tạo dòng tiền thực giữa bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Tài sản kép: vừa kinh doanh, vừa tích sản

Sức hấp dẫn của Tấn Đức Eastern Park - JSC không chỉ đến từ sản phẩm đã hiện hữu, mà còn từ vị trí nằm tại giao điểm hạ tầng quan trọng của Vạn Xuân - Phổ Yên. Dãy nhà phố 69m tọa lạc trên trục đường nội khu rộng 12m, tạo không gian thông thoáng, thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, bố trí cửa hàng và bãi đỗ xe. Đồng thời, vị trí này tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường huyết mạch 69m - chính là đường Vành đai 5, giúp kết nối thuận lợi và đón lượng khách lớn từ các khu vực lân cận cũng như các tuyến giao thông liên tỉnh, gia tăng giá trị khai thác thương mại.

Dự án còn nằm ngay lối ra nút giao Vạn Xuân, cách khu công nghiệp Samsung hơn 1 km, được xem là “cửa ngõ” đầu tiên khi di chuyển từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Khu vực xung quanh có mật độ dân cư cao, cùng cộng đồng chuyên gia, công nhân và người nước ngoài sinh sống, tạo nguồn cầu ổn định cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú.

Vị trí đắc địa cùng với lợi thế khai thác sớm, dãy nhà phố 69m là tài sản sinh lời đầy hứa hẹn. Ảnh phối cảnh

Hiện tại, hạ tầng nội khu đã được phát triển đồng bộ với các tiện ích như, sân thể thao, công viên, vườn hoa... Điều này góp phần hình thành môi trường sống năng động, hỗ trợ hoạt động kinh doanh sớm và duy trì dòng khách ổn định cho dãy nhà phố 69m.

Trong dài hạn, Vạn Xuân - Phổ Yên được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị - công nghiệp kết hợp, đóng vai trò vệ tinh kinh tế trọng điểm của Thái Nguyên. Nhờ làn sóng đầu tư FDI và sự hiện diện ngày càng lớn của các doanh nghiệp phụ trợ cho khu công nghiệp Samsung, khu vực này đang ghi nhận nhu cầu gia tăng về nhà ở, dịch vụ và lưu trú chuyên gia. Sự phát triển đồng bộ về hạ tầng và dân cư dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá bất động sản khu vực duy trì đà tăng ổn định trong những năm tới.

Các sản phẩm tại Tấn Đức Eastern Park - JSC đáp ứng tiêu chí an toàn vốn và khả năng sinh lời bền vững. Khi hạ tầng khu vực tiếp tục được mở rộng, dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng đô thị hóa và dịch chuyển dân cư về khu vực công nghiệp - đô thị mới.

Tấn Đức Eastern Park - JSC - Rạng rỡ ánh dương, khơi nguồn hưng vượng

Vị trí: Mặt tiền đường 69m (đường vành đai V) và đường 47m, Phường Vạn Xuân (Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Tấn Đức JSC

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland - https://weland.com.vn

Website: https://tanduceasternpark.com.vn/

Hotline: 087 6772020

Lệ Thanh