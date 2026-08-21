Từ sáng sớm, tân sinh viên cùng phụ huynh đã có mặt tại UTM để hoàn thiện các thủ tục nhập học. Các khu vực hướng dẫn, tư vấn, làm thủ tục được bố trí theo từng bước, với sự hỗ trợ của cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Không chỉ hoàn thành thủ tục, ngày đầu đến trường cũng trở thành dịp để các bạn trẻ làm quen với không gian học tập, gặp gỡ thầy cô, kết nối những người bạn mới và lưu lại những bức ảnh đầu tiên với ngôi trường mình vừa lựa chọn.

Những món quà nhỏ dành cho K17 cũng tạo thêm màu sắc cho ngày nhập học. Bên cạnh đồng phục và các sản phẩm nhận diện của UTM, nhiều tân sinh viên lựa chọn sách và những chậu sen đá nhỏ như một món quà đánh dấu ngày đầu của hành trình mới.

Tại các bàn tư vấn, phụ huynh và sinh viên được hướng dẫn thêm về chương trình học, học phí, học bổng, chính sách hỗ trợ, hoạt động sinh viên cũng như những nội dung cần chuẩn bị trước khi chính thức bước vào năm học.

Theo đại diện UTM, việc tổ chức nhập học không chỉ nhằm giúp tân sinh viên hoàn tất thủ tục mà còn để các em và gia đình cảm nhận được sự gần gũi, đồng hành ngay từ những ngày đầu tiên tại trường.

Trong những ngày tân sinh viên K17 đang lần lượt về nhập học, trường UTM vẫn tiếp tục tuyển sinh đại học chính quy Đợt 2 năm 2026 với 17 ngành đào tạo, mở cơ hội cho những thí sinh đang quan tâm và mong muốn trở thành những thành viên tiếp theo của K17.

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(Nguồn: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị)