Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất 17h ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ.

Đây là bước quan trọng để đảm bảo thí sinh có tên trong danh sách tân sinh viên của các trường. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh được coi như từ chối theo học.

Ngoài bước này, các tân sinh viên cần làm thủ tục nhập học tại các trường theo hướng dẫn riêng. Tùy từng trường, hình thức nhập học sẽ là trực tuyến hoặc trực tiếp.

Phần lớn các trường yêu cầu thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến từ giữa tháng 8 như: Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại...

Trong khi đó, một số trường tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 như: Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp…

Lịch nhập học của các trường đại học phía Bắc như sau: