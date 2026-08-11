Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, chậm nhất 17h ngày 27/8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ.
Đây là bước quan trọng để đảm bảo thí sinh có tên trong danh sách tân sinh viên của các trường. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh được coi như từ chối theo học.
Ngoài bước này, các tân sinh viên cần làm thủ tục nhập học tại các trường theo hướng dẫn riêng. Tùy từng trường, hình thức nhập học sẽ là trực tuyến hoặc trực tiếp.
Phần lớn các trường yêu cầu thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến từ giữa tháng 8 như: Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Thương mại...
Trong khi đó, một số trường tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 như: Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp…
Lịch nhập học của các trường đại học phía Bắc như sau:
|
Tên trường
|
Thời gian nhập học
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Kê khai hồ sơ sinh viên trực tuyến: 15-22/8
Trực tiếp: 25-28/8
|
Trường Đại học Ngoại thương
|
Xác nhận theo học chương trình đào tạo đã trúng tuyển: 11/8 đến 17h ngày 13/8
Trực tuyến: 10h ngày 16/8 đến 17h ngày 21/8
Trực tiếp: 24-28/8
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Trực tuyến: 15/8 đến 17h ngày 23/8
|
Trường Đại học Thương mại
|
Trực tuyến: 13/8 đến 17h ngày 28/8
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
Trực tuyến: 14-23/8
|
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|
Trực tiếp: 26-27/8
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
Trực tiếp: 22/8
|
Học viện Hành chính và Quản trị công
|
Trực tuyến: 20-23/8
Trực tiếp: 25-26/8
|
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trực tiếp: 20-21/8
|
Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trực tuyến: Đợt chính thức: Từ 13/8 đến 17h ngày 18/8. Đợt bổ sung: Trước 17h ngày 5/9
Trực tiếp: Đợt chính thức: 19-20/8, Đợt bổ sung: 24/8-7/9
|
Học viện Ngân hàng
|
Trưc tiếp: 15-17/8
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
Trưc tiếp: 14-21/8
|
Trường Đại học Mở Hà Nội
|
Trực tuyến: 12/8 đến 17h ngày 21/8
|
Trường Đại học Dược Hà Nội
|
Trưc tiếp: 3-4/9
|
Trường Đại học Điện lực
|
Trực tuyến: 17-23/8
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
Trực tuyến: 15-23/8
Trực tiếp: 23/8
|
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|
Trực tuyến và trực tiếp: 14-22/8
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải
|
Trực tuyến: 13/8 đến 17h 21/8
|
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
Trực tuyến: 12h ngày 12/8 - 23h ngày 18/8
Trực tiếp: 18-19/8
|
Trường Đại học Thủ đô
|
Trực tiếp: 14-22/8
|
Trường Đại học Y tế công cộng
|
Trực tuyến: Trước 23/8
Trực tiếp: 23-24/8
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
Trực tiếp: 15-17/8
Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.
Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.