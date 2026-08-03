Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là hướng dẫn thực hiện thống nhất trên cả nước chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, trong đó quy định về đối tượng được nhận học bổng.

Theo đó, bên cạnh các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng, cơ hội đến với tất cả các thí sinh nằm trong tốp 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

Tập thí sinh của từng nhóm ngành gồm toàn bộ thí sinh trúng tuyển vào chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành, có kết quả hợp lệ về điểm thi môn Toán và điểm thi 2 môn thuộc một tổ hợp xét gồm 2 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

Điểm xếp hạng được tính bằng tổng điểm môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm từng môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng và điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả đánh giá khác.

Đối với từng nhóm ngành, gọi N là tổng số thí sinh có dữ liệu hợp lệ, số lượng tối đa thí sinh thuộc nhóm không vượt quá 30% (tạm ký hiệu K), được xác định theo công thức: K = phần nguyên của {(0,30 × N}. Phần nguyên của một số là số nguyên lớn nhất không vượt quá số đó.

Việc xét duyệt học bổng được thực hiện theo quy trình nội bộ của cơ sở đào tạo, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người học.

Dự thảo cũng quy định việc tổ chức xét duyệt, thời hạn hoàn thành xét hưởng học bổng, quy trình chi trả, theo dõi và cập nhật kết quả chi trả trên hệ thống thông tin.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trọng Tùng

Dự thảo đồng thời hướng dẫn thống nhất việc quản lý dữ liệu, xét duyệt và chi trả học bổng; lập dự toán kinh phí, chế độ báo cáo; trình tự hoàn trả học bổng và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm việc triển khai chính sách công khai, minh bạch, đúng đối tượng và thống nhất trên toàn quốc.

Bên cạnh quy định nguyên tắc triển khai chính sách, dự thảo thông tư ban hành danh mục các ngành khoa học cơ bản được hưởng học bổng, đồng thời xác định các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược để áp dụng mức hỗ trợ tương ứng. Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, vật liệu, toán học, vật lý, hóa học…