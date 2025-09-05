Sáng 5/9, trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Trường CĐ Bách khoa Tây Nguyên đã trao tặng tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện suất học bổng toàn phần trị giá 39 triệu đồng.

Em Nguyễn Văn Thiện (thứ 2 từ phải qua) sẽ quyết tâm học tập để không phụ lòng mọi người. Ảnh: Hải Dương

Sau buổi khai giảng, Nguyễn Văn Thiện (SN 2007), sinh viên ngành Công nghệ thông tin được nhà trường bố trí ký túc xá miễn phí để thuận tiện cho việc học tập, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Tây Nguyên cho hay, khi biết câu chuyện của Thiện qua báo chí, trường đã liên hệ với gia đình để tư vấn hướng nghiệp phù hợp với thể trạng và năng lực của em. Sau đó, nhà trường quyết định trao học bổng toàn phần và cam kết hỗ trợ tối đa cho Thiện trong suốt quá trình học tập.

Xúc động trước sự quan tâm trên, Tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo nhà trường.

Thiện chia sẻ, bản thân từng nghĩ với sức khỏe, thể trạng của mình thì nên ở nhà với ba mẹ. Tuy nhiên nhờ sự động viên của thầy Bình và mọi người, em đã thay đổi suy nghĩ.

"Em vô cùng hạnh phúc khi nhận được suất học bổng đặc biệt này. Đây là động lực để em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để không phụ công ba mẹ, thầy cô và bạn bè", Nguyễn Văn Thiện bày tỏ.

Tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện nhận học bổng toàn phần trị giá 39 triệu đồng. Ảnh: Hải Dương

Em Nguyễn Văn Thiện sinh ra trong một gia đình nông dân cận nghèo ở xã Cư Kty, huyện Krông Bông (cũ). Thiện cao 1,25m, nặng chưa đến 30kg, đạt học lực Giỏi năm lớp 12 của Trường THPT Krông Bông, và vượt qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.