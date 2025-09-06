Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

- Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Nhóm được giảm 50% học phí gồm: Học sinh, sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Những học sinh, học viên được hỗ trợ học phí gồm:

- Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và THPT) trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học viên sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, II, bác sĩ nội trú chuyên khoa chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu tại cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe.

Nghị định cũng quy định rõ các đối tượng trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên theo chương trình phổ thông được hỗ trợ chi phí học tập, gồm:

- Những em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Những em là người khuyết tật.

- Những em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng.

- Những em mà bản thân hoặc cha, mẹ, người giám hộ thường trú tại thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo. Trường hợp địa bàn không có cơ sở giáo dục, các em theo học tại nơi khác theo quy định của địa phương cũng được hưởng chính sách này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/9/2025, thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ.