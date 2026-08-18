Không chỉ đến trường để hoàn tất thủ tục

Những ngày giữa tháng 8, khuôn viên Trường Đại học Đại Nam nhộn nhịp khi tân sinh viên K20 lần lượt đến trường làm thủ tục nhập học.

Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường với tư cách sinh viên. Sau phần thủ tục, các em được gặp giảng viên, tìm hiểu chương trình đào tạo, tham quan giảng đường, phòng thực hành, phòng lab và trao đổi về những yêu cầu của ngành nghề đã lựa chọn.

Những thông tin từng được biết qua tư vấn tuyển sinh nay trở nên cụ thể hơn. Ngành học không còn dừng ở tên gọi trên giấy báo trúng tuyển mà gắn với môn học, kỹ năng chuyên môn, thực hành và những yêu cầu của công việc sau tốt nghiệp.

Đây cũng là tinh thần Đại học Đại Nam đặt vào mùa nhập học K20 với thông điệp “Bật bản sắc - sáng hành trình”.

Bắt đầu đại học bằng những câu hỏi về nghề

Ở tuổi 18, không phải sinh viên nào cũng có một kế hoạch nghề nghiệp hoàn chỉnh. Có bạn chọn Công nghệ thông tin vì yêu thích công nghệ và muốn tìm hiểu AI; có bạn chọn Y khoa với mong muốn trở thành bác sĩ; cũng có người theo đuổi kinh doanh, truyền thông, ngôn ngữ, thiết kế...

Mỗi lựa chọn đòi hỏi một quá trình học tập và rèn luyện khác nhau. Bởi vậy, những cuộc trò chuyện giữa tân sinh viên và giảng viên trong ngày nhập học không chỉ xoay quanh “học những môn gì”, mà còn mở ra các câu hỏi về kỹ năng, thực hành và yêu cầu của công việc sau tốt nghiệp.

Đặt những câu hỏi ấy ngay từ ngày đầu giúp sinh viên hiểu rõ hơn lựa chọn của mình, đồng thời nhận diện những năng lực cần tích lũy trong những năm đại học.

“Bật bản sắc” vì thế không phải tìm một khuôn mẫu chung, mà là quá trình người trẻ nhận diện sở thích, thế mạnh và mục tiêu cá nhân, từ đó từng bước phát triển thành năng lực nghề nghiệp.

“Chạm nghề” ngay ngày nhập học

Điểm đáng chú ý tại ngày nhập học K20 là sinh viên được tiếp cận ngành học thông qua trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ nghe giới thiệu.

Tại các không gian chuyên ngành, tân sinh viên làm quen với giảng đường, phòng thực hành, phòng lab, giảng viên và những hoạt động chuyên môn sẽ đồng hành trong quá trình học.

Sinh viên Công nghệ thông tin bắt đầu hình dung môi trường học tập gắn với công nghệ; sinh viên các ngành sức khỏe tiếp cận không gian thực hành và những yêu cầu đặc thù của nghề. Với các ngành kinh tế, ngôn ngữ, truyền thông, thiết kế..., sinh viên cũng được giới thiệu những kỹ năng gắn với công việc sau này.

“Chạm nghề” không có nghĩa sinh viên phải xác định ngay công việc sẽ làm sau khi tốt nghiệp. Quan trọng hơn, các em bắt đầu hiểu rằng kiến thức trên giảng đường chỉ là một phần. Kỹ năng thực hành, công nghệ, trải nghiệm thực tế, khả năng làm việc và thích ứng đều cần được tích lũy.

Đây cũng là hướng tiếp cận của mô hình đào tạo ứng dụng mà nhà trường theo đuổi, trong đó sinh viên được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp sớm hơn trong quá trình học.

Phụ huynh cùng con bước vào hành trình mới

Ngày con trở thành sinh viên cũng là lúc nhiều phụ huynh bắt đầu một vai trò mới: đồng hành nhưng từng bước trao cho con quyền tự quyết và trách nhiệm với lựa chọn nghề nghiệp.

Với những ngành đặc thù như Y khoa, sự cân nhắc của gia đình càng kỹ lưỡng.

Bác Cao Bảo - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện 354 và cũng là phụ huynh một tân sinh viên ngành Y khoa - cho biết, kinh nghiệm công tác giúp ông hiểu đào tạo bác sĩ phải gắn với kiến thức chuyên môn, thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp.

“Là người từng công tác trong ngành y, tôi hiểu đào tạo bác sĩ phải gắn chặt giữa kiến thức, thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp. Gia đình tôi lựa chọn Đại Nam vì kỳ vọng cháu được học trong môi trường nghiêm túc, được rèn nghề từ sớm và có nền tảng vững vàng để theo đuổi nghề y lâu dài”, ông nói.

Những câu hỏi đầu tiên của tân sinh viên

Ngọc Linh, tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin, cho biết em chọn ngành vì yêu thích công nghệ và mong muốn làm việc trong lĩnh vực này.

“Được các thầy cô tư vấn, trực tiếp tìm hiểu chương trình học và trải nghiệm môi trường thực hành ngay ngày đầu nhập học giúp em hình dung rõ hơn về ngành mình đã chọn. Em rất háo hức được bắt đầu và khám phá những gì mình có thể làm trong những năm tới”, Linh chia sẻ.

Với Linh và nhiều tân sinh viên K20, ngày đầu đại học chưa thể trả lời tất cả câu hỏi về tương lai. Nhưng các em đã bắt đầu đặt câu hỏi: Học gì để giỏi chuyên môn? Cần rèn kỹ năng nào? Khi nào được thực hành? Làm thế nào để có trải nghiệm trước khi tốt nghiệp?

K20 Đại học Đại Nam, “Bật bản sắc - sáng hành trình” được bắt đầu từ những điều cụ thể: hiểu mình đã chọn gì, hiểu nghề mình hướng tới và chủ động chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Thí sinh vẫn còn cơ hội xét tuyển

Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) cho biết tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026 đối với 56 chương trình đào tạo, với mức điểm từ 15 - 23 điểm.

Đăng ký xét tuyển: https://xettuyen.dainam.edu.vn/

Thế Định