Hàng nghìn chỉ tiêu đại học đang chờ thí sinh

Hàng chục trường đại học, đặc biệt là trường tư thục, trên cả nước đã thông báo tuyển bổ sung, trong đó nhiều trường tuyển hàng nghìn chỉ tiêu, với mức điểm nhận hồ sơ chỉ từ 15 điểm.

Đơn cử, Trường ĐH Văn Lang tuyển bổ sung 2.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo. Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành đào tạo tiêu chuẩn nhận hồ sơ từ 15 điểm. Riêng ngành Luật, Luật Kinh tế, mức điểm nhận hồ sơ từ 20; Y khoa và Răng - Hàm-Mặt từ 22 điểm; Dược học từ 20 điểm; Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học từ 18 điểm.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Mức nhận hồ sơ bằng điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 15-22 điểm, học bạ 18-23 điểm, V-SAT 225-285 điểm và đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 600-750 điểm. Trường dành 10 chỉ tiêu bổ sung cho Y khoa - ngành lần đầu tuyển sinh năm nay.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 38 ngành và chương trình đào tạo. Điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm, riêng nhóm ngành Luật từ 20 điểm. Trường nhận hồ sơ đến ngày 25/8.

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông cũng còn 860 chỉ tiêu, tập trung ở các nhóm công nghệ - kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và khoa học sức khỏe. Trường nhận hồ sơ từ 15 điểm, riêng Dược và Luật Kinh tế từ 20 điểm.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành mở đợt tuyển bổ sung cho tất cả các ngành, với mức điểm thi tốt nghiệp THPT 15-22 điểm, học bạ 18-23 điểm; điểm đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM từ 550/1.200 và ĐHQG Hà Nội từ 70/150.

Một trường tư khác là Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu ở 20 ngành. Điểm trúng tuyển đợt 1 của phần lớn ngành theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.

Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu cho 12 ngành, trong đó phần lớn nhận hồ sơ từ 15 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT, riêng Luật và Luật Kinh tế từ 20 điểm.

Trường ĐH Văn Hiến tuyển bổ sung tất cả các ngành.

Khó khăn kinh tế, nguồn tuyển, chỉ tiêu trường công nhiều

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo một trường đại học tư thục phải tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguồn tuyển bị thu hẹp do quy định thí sinh phải đạt từ 15 điểm trở lên mới được xét tuyển; việc các trường công lập mở rộng chỉ tiêu cũng làm gia tăng cạnh tranh. Bên cạnh đó, khó khăn kinh tế ảnh hưởng đến lựa chọn của thí sinh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cho biết tuyển bổ sung diễn ra ở gần như tất cả trường tư thục và không ít trường công lập. Theo ông, thí sinh thường tập trung vào những ngành “hot”, khiến một số ngành khác tại cùng trường thiếu sinh viên. Do nguồn tuyển ở những ngành này không nhiều, các trường phải chủ động tuyển bổ sung sớm.

Nhận hồ sơ từ 15 điểm nhưng giá trị sau tốt nghiệp thế nào?

Trong khi đó, Giám đốc tuyển sinh và truyền thông kiêm Phó phòng đào tạo một đại học lớn tại TPHCM cho rằng hiện nay thí sinh có nhiều lựa chọn.

Theo ông, nhiều thí sinh ưu tiên các trường đại học công lập ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, nơi có mức học phí tương đối phù hợp và nhiều chính sách hỗ trợ người học.

Vị này cho rằng học phí là yếu tố quan trọng hàng đầu khiến các trường tư thục khó cạnh tranh với trường công lập. Theo ông, dù đầu tư tốt vào cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ người học, trường tư vẫn gặp bất lợi khi mức học phí cao, trong khi các trường công lập ngày càng tăng đầu tư và cải thiện dịch vụ.

Theo ông, thí sinh ngày càng quan tâm đến “giá trị sau tốt nghiệp”. Một trường có thể quảng bá “điểm chuẩn chỉ 15 điểm”, nhưng thí sinh có thể hỏi ngược lại: “Sau 4 năm học tôi được gì?". Nếu trường không trả lời được bằng những thứ rất cụ thể như chương trình đào tạo, kỹ năng, thực tập, doanh nghiệp đối tác, tỷ lệ việc làm, mức thu nhập, môi trường học tập... thì 15 điểm vẫn chưa đủ sức thuyết phục.

"Nói cách khác, điểm chuẩn thấp là lợi thế tuyển sinh nhưng không phải lợi thế cạnh tranh”, ông nhận định.

Vị giám đốc tuyển sinh này cho rằng, khi thí sinh đã quan tâm đến giá trị sau tốt nghiệp đại học thì yếu tố quan trọng là khả năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. “Thí sinh thực tế lắm. Con số có việc làm mà các trường đại học đã công bố, các em không tin đâu. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học phải làm được việc và có giá trị cho doanh nghiệp thì mới tin được”, ông nói và cho biết tại trường mình tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp khoảng 90% đã là cao.

"Vậy các trường đại học tư nói trường đó tỷ lệ việc làm là 99% thì làm sao tin được?”, ông đặt câu hỏi.