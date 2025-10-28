Đó là nhận định của ông John Desmond Sheehy - vừa trở thành Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Việc ông Sheehy đảm nhận vị trí này có ý nghĩa đặc biệt khi VPS đang trong quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông Desmond là một trong những người tiên phong trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông đã kinh qua nhiều vị trí tại IFC, Deutsche Asset Management, DWS Vietnam Fund, Duxton Asset Management. Mối quan hệ của ông với VPS bắt đầu từ năm 2007, trước khi tham gia vào HĐQT.

Dưới đây là chia sẻ của ông Desmond về những cơ hội trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào VPS trong thời gian tới.

- Xin ông chia sẻ về vai trò của mình ở thời điểm hiện tại, so với trước đây?

Với vai trò là thành viên HĐQT, phạm vi trách nhiệm của tôi rộng hơn. Tôi vẫn tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong ngắn hạn, nhưng đồng thời dành nhiều trọng tâm hơn cho định hướng chiến lược dài hạn. Tôi cũng nhận thức rõ rằng mình phục vụ cho toàn thể cổ đông của công ty và chịu trách nhiệm trực tiếp trước họ, chứ không chỉ trước Ban điều hành.

- Ông từng chia sẻ đã làm việc với hơn 50 quỹ đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm tới VPS, ông có thể tiết lộ về kết quả của quá trình này không, những quỹ nào đã xuống tiền mua, quỹ nào chuẩn bị hành động? Điều gì ở VPS đang hấp dẫn dòng vốn ngoại?

Như bạn biết, chúng tôi đang trong quá trình IPO. Trong quá trình này, chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều nhà đầu tư để chia sẻ về lịch sử hình thành, vị thế của VPS, cũng như sức hấp dẫn của Việt Nam trong vai trò là điểm đến đầu tư. Phản ứng của các nhà đầu tư tới thời điểm này là vô cùng tích cực. Còn về các khoản đầu tư hay cam kết cụ thể, tất cả đều sẽ được thực hiện theo tiến trình IPO, và chúng ta sẽ có kết quả khi quá trình này hoàn tất.

- Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu, ông dự kiến sẽ tận dụng mạng lưới này như thế nào để hỗ trợ VPS thu hút đối tác chiến lược và mở rộng quy mô vốn quốc tế, không chỉ giai đoạn này, mà còn cho cả hậu IPO?

Vai trò của tôi không chỉ gói gọn trong quá trình IPO. Quan trọng hơn, đó là tận dụng sức lan tỏa về mức độ nhận biết mà quá trình IPO này mang lại cho Việt Nam và cho chính VPS ở cả tầm khu vực và toàn cầu. Thông qua quá trình đó, chúng tôi không chỉ giới thiệu những cơ hội đầu tư hiện tại ở Việt Nam, mà còn giúp các nhà đầu tư quốc tế hiểu rõ hơn tiềm năng to lớn của thị trường này trong tương lai.

Chúng tôi may mắn khi trong quá trình này, VPS đang ở vị thế rất thuận lợi, với mạng lưới kết nối sâu rộng và nền tảng khách hàng cá nhân vững mạnh, để trở thành cánh cổng dẫn lối các doanh nghiệp quốc tế bước vào thị trường Việt Nam.

- Ông cho biết những tiêu chí mà các quỹ quốc tế thường đặt ra khi xem xét đầu tư vào một công ty chứng khoán Việt Nam là gì, đặc biệt giai đoạn thị trường được nâng hạng?

Khi các nhà đầu tư tổ chức quốc tế xem xét đầu tư, họ thường bắt đầu bằng việc đánh giá quốc gia, sau đó là các ngành nghề. Việt Nam và nhóm ngành chứng khoán đều đáp ứng được cả 2 tiêu chí này.

Vấn đề còn lại là điều gì tạo nên sự khác biệt giữa các lựa chọn đầu tư. Và VPS có nhiều yếu tố nổi trội so với các công ty chứng khoán khác, những điểm mạnh mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi thế rõ ràng.

Nhờ chiến lược xuyên suốt “kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững bằng việc mở ra cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính dễ dàng cho tất cả” đã giúp VPS sở hữu mảng khách hàng cá nhân rất mạnh, với xấp xỉ 1,6 triệu tài khoản, được hỗ trợ bởi mạng lưới môi giới tận tâm và gắn kết chặt chẽ.

VPS có nền tảng công nghệ hiện đại, giúp khách hàng và đội ngũ môi giới hoạt động hiệu quả, với hệ thống front-end và back-end mạnh mẽ.

Cơ cấu doanh thu của VPS rất minh bạch. Và đặc biệt, chúng tôi không tự doanh. Vì vậy, mô hình hoạt động của VPS đơn giản, dễ hiểu và bền vững.

Trong tương lai, VPS có tiềm năng phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư, song hành cùng đà tăng trưởng của Việt Nam. Đồng thời, nhờ nền tảng khách hàng cá nhân lớn, được tư vấn chuyên nghiệp, công ty có thể giới thiệu các sản phẩm đầu tư mới để tăng doanh thu.

Tóm lại, VPS đang hoạt động trong một thị trường và ngành nghề mà nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm và chúng tôi tin rằng vị thế hiện tại khiến VPS trở thành “một khoản đầu tư không thể thiếu” trong danh mục của các nhà đầu tư toàn cầu.

Trần Minh Lãm (thực hiện)