Mở cửa phiên giao dịch 6/10, 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 đồng loạt tăng điểm, khiến thị trường trở nên sôi động. Trước đó, thị trường đã ghi nhận một tuần trầm lắng, giá xuống và thanh khoản yếu, từ mức 50.000-75.000 tỷ đồng xuống còn 20.000-25.000 tỷ đồng/phiên.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục là trụ cột trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Cổ phiếu Vingroup (VIC) vừa mở cửa đã tăng hơn 10.000 đồng/cp, lên 186.800 đồng/cp - mức kỷ lục so với khoảng 40.000 đồng/cp hồi đầu năm.

Như vậy, cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp khoảng 4,7 lần trong vòng hơn 9 tháng, góp phần quan trọng giúp chỉ số VN-Index leo lên đỉnh cao kỷ lục gần 1.700 điểm như hiện tại. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, có khối tài sản lên ngưỡng 17 tỷ USD và xếp thứ 145 trên thế giới.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng mạnh, thêm 3.900 đồng lên 103.900 đồng/cp.

Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng vừa góp thêm 60 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 10.600 tỷ đồng, vào VinEnergo - chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trước đó, hồi tháng 7, ông đã góp hơn 78,5 triệu cổ phiếu Vingroup (gần 8.400 tỷ đồng) vào VinSpeed, công ty đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Hiện VinSpeed nắm hơn 135,6 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương 3,5% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này đang đẩy mạnh tuyển nhân sự làm đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Cổ phiếu Việt đồng loạt tăng mạnh. Ảnh: FPTS

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ, thép... đều tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên gây áp lực căng thẳng lên đa số các nhà đầu tư.

Cổ phiếu Tập đoàn FPT (FPT) do ông Trương Gia Bình làm chủ tịch cũng tăng 2.000 đồng, lên 95.400 đồng/cp. Masan (MSN) do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm chủ tịch tăng 2.500 đồng, lên 82.500 đồng/cp...

Cổ phiếu trong nước tăng giá mạnh trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi quyết định của FTSE về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Theo kế hoạch, rạng sáng 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện nằm trong danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đây là một quyết định rất quan trọng và được nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam mong chờ nhất hiện nay. Mặc dù khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trong nhiều quý qua, nhưng việc TTCK Việt Nam được nâng hạng sẽ giúp hút dòng vốn ngoại dài hạn. Khi tỷ giá USD/VND ổn định và kinh tế vĩ mô tích cực, tăng trưởng cao như 9 tháng đầu năm, một dòng tiền lớn sẽ đổ vào cổ phiếu Việt.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức, nếu chính thức được nâng hạng, TTCK Việt Nam có thể thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại và hơn thế nữa là nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Sau đó, chứng khoán Việt Nam sẽ hướng tới những mục tiêu xa hơn như thị trường mới nổi nâng cao của FTSE và đáp ứng các tiêu chí của MSCI.

Chứng khoán BSC dự báo TTCK Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng, quá trình chuyển đổi gồm hai giai đoạn kéo dài tối thiểu 6-12 tháng. Đối với MSCI, khả năng Việt Nam lọt vào danh sách tiềm năng nâng hạng lên Emerging Market được dự báo khả thi trong giai đoạn 2026-2027.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi gần đây cho hay, nhà điều hành đã triển khai tất cả các giải pháp để TTCK phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu theo chiến lược phát triển. Theo ông, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, tiếp theo là duy trì vị thế và hướng đến những bước cao hơn trong tương lai.

Tới thời điểm này, hầu hết các chuyên gia đến từ các công ty chứng khoán đánh giá xác suất nâng hạng là rất cao.

Dù vậy, sự thận trọng của các nhà đầu tư trước thời điểm quan trọng đã khiến TTCK chứng kiến một tuần giao dịch ảm đạm, thanh khoản tụt giảm, qua đó khiến các nhà đầu tư nghi ngờ về triển vọng thị trường.

Tại họp báo sáng 6/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba quý đầu năm, GDP tăng 7,85% so với năm trước. Các mức này đều cao nhất trong 11 năm qua, trừ năm 2022 (tăng mạnh sau dịch Covid-19).

Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế. Trong đó 9 tháng dịch vụ tăng là 8,49% so với cùng kỳ. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch tăng cao. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng khoảng 8,55%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo - vốn là động lực tăng trưởng - tốc độ tăng 9,92%.

Tới 9h55, VN-Index tăng gần 25 điểm lên trên 1.670 điểm. Vincom Retail (VRE) bật tăng kịch trần, thêm 2.250 đồng lên 35.000 đồng/cp.