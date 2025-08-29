OMRON Healthcare cùng Hội Tim mạch học Việt Nam và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, ĐH Huế Trao trao tặng hàng nghìn thiết bị cho y tế tuyến cơ sở

Chung tay tiếp sức cho y tế tuyến cơ sở

Không chỉ tập trung vào chăm sóc sức khỏe cá nhân, OmronOMRON còn đồng hành cùng y tế cơ sở thông qua các chương trình hỗ trợ thiết bị y tế hiện đại. Cụ thể, tháng 7 vừa qua, Omron thương hiệu đã phối hợp với Hội Tim mạch cùng Trường Đại học Việt Nam và trường ĐH Y - Dược Huế - ĐH, Đại học Huế trao tặng 2.000 thiết bị y tế hiện đại cho tuyến cơ sở, gồm 1.800 máy đo huyết áp tự động và 200 máy đo thành phần cơ thể.

Đại diện Hội Tim mạch học Việt Nam, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Hội Tim mạch học Việt Nam, Sở Y tế và OMRON Healthcare chụp ảnh kỷ niệm cùng các cán bộ y tế tại chương trình

Bên cạnh hoạt động trao tặng thiết bị, chương trình còn tổ chức khóa cập nhật kiến thức y khoa liên tục (CME) với chủ đề “Tăng cường quản lý lồng ghép tăng huyết áp, đái tháo đường và dự phòng đột quỵ tại cộng đồng” cho hơn 300 nhân viên, cán bộ từ các trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam chia sẻ: “Việc nâng cao năng lực và trao quyền cho y tế cơ sở là chìa khóa để phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính”. Ông đồng thời nhấn mạnh sự đồng hành của OMRON Healthcare trong các chương trình hợp tác không chỉ góp phần lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp và các chỉ số sức khỏe, mà còn hỗ trợ Nhà trường trong công tác đào tạo và truyền thông giáo dục sức khỏe tim mạch cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh việc tăng cường y tế cơ sở là chìa khóa kiểm soát bệnh mạn tính hiệu quả

Thông qua các hoạt động thiết thực, OMRON tiếp tục khẳng định cam kết “Going for Zero” - giảm thiểu biến cố sức khỏe trong cộng đồng bằng cách cải tiến công nghệ và mở rộng tiếp cận thiết bị y tếhiện đại đến nhiều địa phương hơn.

Theo dõi sức khỏe không nên chỉ chú ý đến cân nặng

Khi chăm sóc sức khỏe, nhiều người thường chỉ quan tâm đến cân nặng. Thực tế, cân nặng chỉ làphản ánh một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng thể. Trong khi đó, có nhiều chỉ số khác giúp đánh giá toàn diện về tình trạng thể chất của một người.

Để đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe và nguy cơ mắc các bệnh không lây truyền mà bạnnhiễm, cần quan tâm khi chăm sóc sức khỏe, có thể kể đếnthêm nhiều chỉ số khác, chẳng hạn như:

- Tỷ lệ mỡ nội tạng - yếu tố liên quan mật thiết đến bệnh tim mạch và tiểuđái tháo đường typetuýp 2.

- Khối lượng cơ xương - chỉ số quan trọng trong duy trì khả năng vận động, đặc biệt ở người lớn tuổi.

- Tỷ lệ mỡ cơ thể, chỉ số cơ thể (BMI,), mức chuyển hóa cơ bản (BMR)...) và các thông số khác.

BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, mỡ nội tạng... là những chỉ số đánh giá toàn diện về sức khỏe thể chất

Đặc biệt, nhiềuNhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằngcho thấy, chỉ số mỡ nội tạng ở mức cao có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tử vong do nguyên nhân tim mạch. Cụ thể, cứ mỗi 0,5 đơn vị mỡ nội tạng tăng thêm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể tăng 14,4%, còn% và nguy cơ tử vong do tim mạch có thể tăng tới 19%.

Chỉ khi hiểu rõ từngvà theo dõi đầy đủ các chỉ số bên trongthành phần cơ thể, chúng ta mới thực sự kiểm soát được sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật ngay từ gốcđầu.

Để hỗ trợ người dùng theo dõi sức khỏe một cách toàn diện và thuận tiện tại nhà, OmronOMRON phát triển thiết bị đo thành phần cơ thể HBF-222T, ứng dụng công nghệ cảm biến sinh học hiện đại.

OMRON HBF-222T giúp người dùng theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng

Chỉ trong vài giây, thiết bị có thể cung cấp nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng như: cân nặng, tỷ lệ mỡ nội tạng, tỷ lệ mỡ cơ thể, BMI, mức chuyển hóa cơ bản (BMR), tuổi cơ thể, khối lượng cơ xương... Đây là những dữ liệu hữu ích giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng thể chất của bản thân và chủ động trao đổi với chuyên gia y tế để nhận được tư vấn dinh dưỡng, vận động phù hợp.

Thiết bị cũng có thể kết nối với ứng dụng OmronOMRON Connect, giúp lưu trữ và theo dõi chỉ số sức khỏe theo thời gian và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ điều trị. Việc tích hợp công nghệ số giúp việc chăm sóc sức khỏe tại nhà trở nên dễ dàng và chuẩn chỉnh hơn.

