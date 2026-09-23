Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát huy vai trò cầu nối của chức sắc, chức việc

Sáng 23/9, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tiếp đoàn đại biểu, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tỉnh Gia Lai nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai cùng 26 chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu, đại diện của 6 tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, cho biết toàn tỉnh hiện có 2.338 cơ sở tín ngưỡng và 9 tôn giáo được Nhà nước công nhận; có 1 tổ chức tôn giáo, 315 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 757 cơ sở tôn giáo, 1.472 chức sắc, 2.620 chức việc, 1.613 nhà tu hành và 644.126 tín đồ.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự ổn định và phát triển của Gia Lai

Đại diện các tổ chức tôn giáo cho biết, thời gian qua, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ luôn chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ được quan tâm, hướng dẫn, giải quyết kịp thời. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thượng tọa Thích Quảng Dũng - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng đời sống xã hội và thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ghi nhận những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự ổn định và phát triển của Gia Lai.

Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của chức sắc, chức việc không chỉ trong tổ chức tôn giáo, mà còn là cầu nối giữa tổ chức tôn giáo, tín đồ với chính quyền và cộng đồng xã hội.

Đại diện Hội thánh Tin lành phát biểu

“Điều có ý nghĩa rất lớn là nhiều vị chức sắc, chức việc không chỉ đảm nhiệm trách nhiệm trong tổ chức tôn giáo mà còn thực sự là cầu nối giữa tổ chức tôn giáo, tín đồ với chính quyền và cộng đồng xã hội”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng cũng thông tin, ngày 23/4/2026, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Đại diện Hội thánh Cao Đài của tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt

Thông tin về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới, Thứ trưởng cho biết luật tiếp tục làm sâu sắc hơn các quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền theo hoặc không theo một tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Luật đồng thời cụ thể hóa 3 nhóm chính sách gồm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà các đại biểu tại buổi gặp mặt

Đáng chú ý, số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được cắt giảm từ 103 xuống còn 50 thủ tục. Trong đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện 15 thủ tục, cấp tỉnh 28 thủ tục và cấp xã, phường 7 thủ tục. Thời gian thực hiện các thủ tục dự kiến giảm hơn 50% so với trước đây.

Theo Thứ trưởng, khoảng thời gian từ nay đến khi luật có hiệu lực có ý nghĩa quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm việc triển khai luật thống nhất, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà các đại biểu tại buổi gặp mặt

Theo Thứ trưởng, tinh thần của Bộ là trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phải tăng cường đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn chính đáng từ thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ chấp hành tốt pháp luật; phát huy giá trị đạo đức, văn hóa, nhân ái, quan tâm người nghèo, người yếu thế và củng cố khối đại đoàn kết.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà các đại biểu tại buổi gặp mặt

Các chức sắc, chức việc cần gần gũi, lắng nghe tín đồ, kịp thời phản ánh nhu cầu chính đáng từ cơ sở, phối hợp với chính quyền giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng yêu cầu chủ động nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu chính đáng về tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật, không để vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, ảnh hưởng hoạt động bình thường của các tổ chức tôn giáo.