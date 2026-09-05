Một điểm nhấn trong ngày khai giảng năm nay là việc khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp đã đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Đây là kết quả sau hơn một năm triển khai chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong giai đoạn 1, cả nước triển khai xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 19 tỉnh, thành phố, dự kiến bổ sung 4.396 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 113.000 học sinh khu vực biên giới.

Trước thềm năm học 2026-2027, hơn 90 trường đã được bàn giao. Với những công trình có tiến độ dưới 90%, các địa phương đang ưu tiên hoàn thiện phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú và nhà ăn để bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, tặng quà của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho các em học sinh.

Niềm vui từ ngôi trường gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn

Trong sáng 5/9, tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hơn 1.200 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn hân hoan dự lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Mẫu Sơn có Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Theo lãnh đạo nhà trường, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mẫu Sơn hiện có 36 lớp với khoảng 1.260 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 16 lớp.

Ngôi trường được đầu tư gần 400 tỷ đồng với 12 khối nhà khang trang, hiện đại, gồm nhà hiệu bộ, nhà thi đấu, bể bơi, các phòng học tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật cùng nhiều công trình phục vụ học tập, rèn luyện và sinh hoạt của học sinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh trò chuyện với thầy cô và học sinh nhà trường. Ảnh: Thúy Hồng

Để công trình sớm hoàn thành, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua cao điểm “80 ngày đêm” thực hiện các công trình thuộc dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn và Quốc Khánh.

Một điểm nhấn ý nghĩa tại Lễ khai giảng là “Gian hàng 0 đồng - Nuôi dưỡng ước mơ vùng cao” do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức, góp phần chăm lo, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước tới trường.

Ngôi trường như trang vở giữa vùng Tây Bắc

Tại tỉnh Lào Cai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Đây cũng là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp và khai giảng năm học mới trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chung vui với thầy và trò nhà trường.Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng 980 học sinh là con em đồng bào các dân tộc đang học tập tại trường.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham dự lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm xã Mường Khương. Ảnh: Trọng Bảo

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức tổ chức và chất lượng giáo dục, hướng tới tạo những chuyển biến, đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương có quy mô 28 phòng học, phục vụ việc giảng dạy cho 980 học sinh là con em đồng bào DTTS như: Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí…, tổng kinh phí đầu tư xây dựng lên đến 257 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Bảo

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Đây là một trong 4 trường biên giới của tỉnh Lào Cai được khánh thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, cùng với các trường tại Pha Long, Y Tý và A Mú Sung. Tổng kinh phí đầu tư 4 trường gần 950 tỷ đồng.

752 học sinh vùng biên giới Ia Púch đón năm mới ở ngôi trường khang trang

Tại xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai, 752 học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch nô nức bước vào năm học mới.

Dự lễ khai giảng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và địa phương.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch tuyển sinh và tổ chức dạy học. Toàn trường có 752 học sinh, trong đó 176 học sinh nội trú và 576 học sinh bán trú, được biên chế thành 23 lớp từ lớp 1 đến lớp 9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng các đại biểu tham quan, kiểm tra bàn ghế và các thiết bị máy tính tại trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Ia Púch. Ảnh: Ngọc Thu

Trường được tỉnh Gia Lai lựa chọn là điểm cầu kết nối trực tiếp với chương trình lễ khai giảng toàn quốc. Các phòng học lý thuyết, phòng bộ môn được trang bị cơ bản đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; khu làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng được đưa vào khai thác, sử dụng.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng nhà trường 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo, góp phần bổ sung nguồn học liệu, tiếp thêm động lực cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới vươn lên trong học tập.

Tỉnh Gia Lai cũng trao tặng học sinh 40 xe đạp và 80 suất học bổng; Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 trao 40 suất học bổng; các đơn vị trao tặng nhà trường 21 bộ máy tính và nhiều phần quà thiết thực khác.

Hơn 1.000 học sinh ở Thanh Nưa vào năm học mới

Tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Nưa là một trong 100 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được triển khai trong giai đoạn 1.

Công trình có tổng mức đầu tư 224,4 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích 5,39ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 1.050 học sinh.

Đại diện nhà trường nhận 20 suất quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà trao để gửi tới học sinh là con hộ nghèo người dân tộc thiểu số đang học tập tại trường.

Trường được đầu tư đồng bộ với 30 phòng học văn hóa, gồm 15 phòng dành cho cấp tiểu học và 15 phòng dành cho cấp THCS; 13 phòng học bộ môn; 99 phòng ở nội trú cho học sinh; 15 phòng công vụ cho giáo viên cùng hệ thống nhà ăn, nhà bếp. Khối hành chính gồm nhà làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng hỗ trợ học tập.

Bên cạnh đó, các hạng mục khu thể thao, tường rào, hệ thống cấp điện, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy và nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Từ Mường Khương, Ia Púch đến Mẫu Sơn hay Thanh Nưa, tiếng trống khai trường năm học 2026 - 2027 vang lên trong những ngôi trường mới, mang theo niềm vui, kỳ vọng của học sinh, giáo viên và đồng bào các dân tộc. Đây cũng là những bước đi cụ thể trong thực hiện chủ trương chăm lo phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tạo sinh kế bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, vững mạnh.