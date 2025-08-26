Chủ động phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Việt

Thực tế, ngay từ đầu năm, nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ đã chủ động tái cơ cấu danh mục sản phẩm. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đã giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường, vừa tuân thủ theo Luật kinh doanh bảo hiểm mới, vừa tối ưu hóa quyền lợi cho khách hàng.

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục tích cực cung cấp những sản phẩm bảo hiểm chất lượng dành cho khách hàng

Chị Lê Thu H., cư trú tại TP.HCM, chia sẻ rằng trước đây chị từng khá e ngại khi nhắc đến bảo hiểm. Nguyên nhân là vì chị không nắm rõ quyền lợi được hưởng và cảm thấy sản phẩm quá phức tạp. Tuy nhiên, những suy nghĩ này đã thay đổi sau khi nghiên cứu một loạt các sản phẩm được các công ty bảo hiểm mới đưa ra thị trường.

"Phí bảo hiểm hợp lý hơn, sản phẩm được trình bày dễ hiểu. Tôi quyết định tham gia vì khi nghe tư vấn viên giải thích, tôi đã hiểu rõ ràng quyền lợi và những lưu ý cần biết để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất với tình hình tài chính cá nhân," chị Lê Thu H. cho biết.

Tương tự, anh Trần Quốc V. ở Bình Dương cũng đánh giá cao những thay đổi tích cực trong sản phẩm bảo hiểm. Anh V. cho biết: "Điểm tôi hài lòng nhất là phần quyền lợi, lưu ý và giải thích của các sản phẩm bổ trợ đã được thể hiện rõ ràng trong bộ tài liệu cùng sự tư vấn cụ thể từ đại lý tư vấn. Điều này giúp tôi lựa chọn đúng loại hình bảo vệ phù hợp với nhu cầu, thay vì phải mua thêm những hạng mục không cần thiết".

Mới đây, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Việc điều chỉnh theo Nghị định 46 là bước tái cấu trúc quan trọng của toàn ngành nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm, đồng thời phân tách rõ ràng giữa các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính. Với thay đổi này, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang tích cực triển khai các danh mục sản phẩm mới hướng tới sự tinh gọn, minh bạch, dễ hiểu và cung cấp sự bảo vệ thiết thực hơn cho khách hàng. Việc tách riêng quyền lợi rủi ro theo từng sản phẩm cụ thể sẽ giúp người mua bảo hiểm chủ động lựa chọn quyền lợi theo nhu cầu, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp về sau”.

Bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Shinhan Life Việt Nam

Trước đà phục hồi của thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói chung và Shinhan Life Việt Nam nói riêng tiếp tục tích cực cung cấp những sản phẩm bảo hiểm chất lượng dành cho khách hàng. Shinhan Life Việt Nam ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm bán kèm đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng đa dạng của khách hàng hiện đại.

Bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Shinhan Life mang đến những quyền lợi bảo hiểm mở rộng, bảo vệ khách hàng trước các rủi ro trong cuộc sống

Với Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện, Shinhan Life Việt Nam thiết kế 5 chương trình bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm từ Việt Nam đến toàn cầu, cho phép khách hàng lựa chọn chương trình phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ mong muốn. Sản phẩm sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế khi cung cấp quyền lợi điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm, thời hạn bảo vệ là 1 năm và được gia hạn hàng năm cho đến 75 tuổi. Sản phẩm phù hợp với những người muốn tập trung vào phát triển sức khỏe với Quyền lợi Hỗ trợ chi phí y tế khi điều trị chuyên khoa trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, với phạm vi bảo vệ lên đến 91 Bệnh hiểm nghèo bao gồm giai đoạn đầu và cuối, Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Nâng cao lại được đánh giá cao về tính chủ động cùng mức chi trả hấp dẫn. Khách hàng sẽ nhận quyền lợi lên đến 1 tỷ đồng cho 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau, và chi trả 200% Số tiền bảo hiểm nếu mắc 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau.

Đối với, Sản phẩm Bảo hiểm Miễn thu phí do Bệnh hiểm nghèo, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo, Shinhan Life sẽ hỗ trợ đóng phí cho cả hợp đồng bảo hiểm, bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm trong cùng hợp đồng, giúp giảm áp lực tài chính và duy trì quyền lợi bảo vệ cho khách hàng trong thời điểm khó khăn nhất.

Trong khi đó, Sản phẩm Bảo hiểm Tử vong và Thương tật do Tai nạn sẽ cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro thương tật do tai nạn. Đặc biệt, với trường hợp chẳng may tử vong do tai nạn, khách hàng sẽ nhận được khoản chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm. Đây là điểm sáng dành cho người lao động thuộc các công việc có tính rủi ro cao hoặc thường xuyên di chuyển đường dài và muốn gia tăng mức bảo vệ ngoài sản phẩm bảo hiểm chính.

Là người giữ vai trò trụ cột tài chính trong gia đình, anh Nguyễn Hưng - Trưởng phòng kinh doanh, Hà Nội nói rằng, sau khi tìm hiểu nhiều lựa chọn, anh quyết định tham gia Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện của Shinhan Life Việt Nam với quyền lợi điều trị nội trú lên đến 3 tỷ đồng mỗi năm.

“Điều tôi đánh giá cao ở sản phẩm này là phạm vi bảo hiểm toàn cầu, rất phù hợp với công việc thường xuyên đi công tác nước ngoài. Ngoài ra, tôi có thể chủ động tham gia thêm các quyền lợi tùy chọn như Quyền lợi điều trị ngoại trú, Quyền lợi điều trị nha khoa để tối ưu kế hoạch bảo vệ phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu thực tế”, anh Hưng chia sẻ. Anh Hưng cũng đã sở hữu hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan-An Thịnh.

Sản phẩm bảo hiểm Shinhan - An Thịnh đáp ứng nhu cầu kép bảo vệ trước rủi ro và tạo kênh đầu tư, tích lũy bền vững cho khách hàng

Ngoài bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm mới ra mắt, hai sản phẩm chủ lực của Shinhan Life, gồm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan - Sống An Vui vẫn đang đáp ứng nhu cầu bảo vệ và đầu tư, tích lũy của khách hàng. Công ty cũng không ngừng đẩy mạnh số hóa các quy trình nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

Phương Dung