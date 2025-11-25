Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị. Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Lê Vệ Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, qua gần 8 năm triển khai, thi hành, Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước về chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong lĩnh vực pháp luật và thực thi pháp luật, đặc biệt là nhóm đối tượng người yếu thế.

Việc thi hành, Luật TGPL góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như thực thi pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Luật cũng bộc lộ một số khó khăn, bất cập cần sửa đổi, bổ sung.

Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật TGPL năm 2017 nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận TGPL của người dân, phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác TGPL; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Theo đó, dự thảo Luật sửa đổi một số diện người được TGPL nhằm bảo đảm tối đa quyền được tiếp cận pháp luật, TGPL cho các đối tượng yếu thế, phù hợp với thông lệ quốc tế và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cụ thể, sửa đổi diện người được TGPL để đồng bộ với Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Tư pháp người chưa thành niên; sửa cụm từ “nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình” thành “người bị bạo lực gia đình trong vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình” cho phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; sửa đổi mở rộng “người khuyết tật có khó khăn về tài chính” thành “người khuyết tật” (không yêu cầu điều kiện có khó khăn về tài chính)…

Sửa đổi mở rộng nhóm đối tượng “cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính” thành “cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ” (không yêu cầu điều kiện phải có khó khăn về tài chính).

Đặc biệt, dự thảo Luật còn bổ sung diện “người nước ngoài được TGPL theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên” để thực hiện các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ ký kết, tham gia; đồng thời bổ sung “các đối tượng khác theo quy định của pháp luật” để bao quát các đối tượng được TGPL khi có luật khác bổ sung trong tương lai.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Ảnh: HM

Góp ý tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền cho rằng, việc sửa đổi quy định theo hướng người khuyết tật thuộc diện được TGPL mà không cần yêu cầu điều kiện “có khó khăn về tài chính” khắc phục sự bất cập hiện hành.

Việc bổ sung các nhóm đối tượng mới đã được quy định trong các luật chuyên ngành vào Luật TGPL đảm bảo tính đồng bộ với các luật mới. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm đối tượng “người nước ngoài” và “các đối tượng khác theo quy định của pháp luật” là quá rộng, đề nghị cân nhắc quy định cụ thể.

Đại diện Bộ Nội vụ ủng hộ việc sửa đổi, bổ sung quy định về Trung tâm TGPL nhà nước có thể có chi nhánh, điều này phù hợp với thực tiễn; tán thành với việc bổ sung đối tượng là thân nhân liệt sĩ được TGPL…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm và tâm huyết của các quý vị đại biểu; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, gửi thêm ý kiến bằng văn bản để Tổ soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.

T.Nhung