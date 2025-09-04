XEM CLIP:

Ngày 4/9, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đá, gây ảnh hưởng đến đường sắt, tại km 458+200, gần Ga Lạc Sơn.

Theo đó, khoảng 6h10 cùng ngày, 3 tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt. Vụ việc làm một đoạn đường ray bị xô lệch, hư hỏng.

Đá lớn rơi trúng đường sắt. Ảnh: Hà Trọng

Sự cố khiến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng đã được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Cận cảnh tảng đá rơi xuống đường sắt. Ảnh: Hà Trọng

Ông Nguyễn Như Hòa, Trưởng ga Lạc Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng đến để xử lý. Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung máy móc, lực lượng để di chuyển những tảng đá rồi mới thay lại 2 đoạn ray bị hư hỏng.

Huy động lực lượng để di chuyển những tảng đá rồi thay lại 2 đoạn ray bị hư hỏng. Ảnh: X. Vương

Dự kiến, trong ngày hôm nay, công tác khắc phục sự cố sẽ hoàn thành để cho tàu qua lại.