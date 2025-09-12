Ngôi nhà Casa - tiềm năng tăng trưởng bền vững

Tại Vũng Tàu, một trong những thủ phủ du lịch phía Nam, Blanca City nổi lên như viên ngọc sáng bên bờ biển, trở thành điểm đến đầu tư chiến lược, là đô thị ven biển hiếm hoi có phần lớn sản phẩm được sở hữu lâu dài.

Phần lớn sản phẩm tại Blanca City được cấp quyền sở hữu lâu dài. Ảnh phối cảnh

Sở hữu mặt tiền biển hiếm có, dự án kết nối trung tâm TP.HCM qua các tuyến giao thông trọng điểm, đón đầu làn sóng hạ tầng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và hàng loạt công trình giao thông liên vùng. Điều này được giới đầu tư đánh giá là bệ phóng đưa giá trị bất động sản Blanca City bứt phá trong 3-5 năm tới.

Được phát triển bởi Sun Group, Blanca City mang dấu ấn quy hoạch quốc tế. Không chỉ là một khu đô thị ven biển, nơi đây hội tụ một hệ sinh thái “all in one” khép kín đáp ứng nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - giải trí đa thế hệ.

Phân khu Casa hưởng trọn hệ sinh thái “all-in-one” và lợi thế hạ tầng của Blanca City. Ảnh phối cảnh

Tại trung tâm Blanca City, các sản phẩm Casa được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích và lợi thế hạ tầng của dự án, mở ra cơ hội khai thác đa công năng từ lưu trú du lịch, thương mại dịch vụ, đến không gian sống - nghỉ dưỡng lý tưởng ven biển, giúp nhà đầu tư có thể tạo dòng tiền đều đặn và tích lũy tài sản lâu dài.

Mỗi sản phẩm Casa là một bản hòa ca của kiến trúc và thiên nhiên, mang lại sự tinh tế, sang trọng mà gần gũi. Trên một trục phố, hơn 200 mẫu thiết kế thấp tầng từ townhouse, villa song lập, đơn lập đến grand villa được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhà phố, biệt thự Casa không chỉ là nơi cư trú mà còn là hiện thân của một triết lý sống: an yên, sâu lắng, hài hòa với thiên nhiên và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc.

Hơn 200 mẫu thiết kế nhà phố, biệt thự Casa được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết. Ảnh phối cảnh

Tầng hầm đa năng - “át chủ bài” của Casa

Nhà phố, biệt thự Casa được chủ đầu tư Sun Group kiến tạo như một chốn an cư đẳng cấp, nơi mỗi chủ nhân hóa thân thành “nghệ sĩ” tài hoa, tự do sáng tạo nên không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỗi căn biệt thự là một tác phẩm độc bản, phản chiếu khát vọng, cá tính và gu thẩm mỹ tinh tế, định hình lối sống thượng lưu riêng biệt.

Điểm nhấn chiến lược của phân khu Casa chính là tầng hầm đa năng, “át chủ bài” giúp gia tăng diện tích sử dụng và giá trị bất động sản. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ, tầng hầm Casa có thể biến hóa linh hoạt thành phòng chiếu phim lãng mạn, hầm rượu cao cấp, cigar lounge sang trọng, studio nghệ thuật, phòng đọc sách, không gian thiền tĩnh tại… Ngoài ra, chủ nhân còn có thể “biến tấu” tầng hầm thành showroom, văn phòng riêng hay không gian tiện ích phục vụ cho thuê ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và gia tăng dòng tiền, tối ưu hóa lợi nhuận. Theo thiết kế, gia chủ có thể di chuyển đến tầng hầm bằng thang bộ hoặc thang máy để không ảnh hưởng đến các không gian kinh doanh, sinh hoạt phía trên, đảm bảo sự riêng tư, linh hoạt.

Tầng hầm đa năng của Casa mở ra khả năng tùy biến không giới hạn. Ảnh phối cảnh

Một tầng hầm đẹp không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hay lưu giữ những chai vang quý hiếm, mà còn là không gian thể hiện đẳng cấp, sự tinh tế và cá tính riêng biệt của gia chủ. Cũng như một căn nhà đẹp không chỉ là sự phô trương diện mạo lộng lẫy, phòng ốc bề thế mà còn mở ra lối sống khác biệt, phản chiếu gu thẩm mỹ của chủ nhân tinh hoa.

Với kết cấu 3-4 tầng nổi tràn ngập nắng gió và hơi thở biển cả, kết hợp tầng hầm được thiết kế thông minh cùng hệ thống cách âm, thông gió và điều tiết ánh sáng tối ưu, nhà phố và biệt thự Casa mang đến trải nghiệm sống thư giãn, đẳng cấp.

Dãy nhà phố Casa có thể linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh, với thiết kế 3-4 tầng nổi và 1 tầng hầm đa năng. Ảnh phối cảnh

Xem video để biết thêm chi tiết và khám phá những giá trị vượt trội của nhà phố, biệt thự Casa:

Link: https://drive.google.com/file/d/19HVoUWfvkH0s3QnBX6Nh1VPJq6b5xek8/view

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b_fj2UFtxBw

Lệ Thanh