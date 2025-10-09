Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch sáng 8/10 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM) trong sự thanh thản và trang nghiêm của thiền môn, hưởng thọ 94 tuổi.

Hàng trăm tăng ni, phật tử từ khắp nơi đã vân tập về chùa Vĩnh Nghiêm để tưởng niệm và tiễn biệt một trong những bậc cao tăng có nhiều đóng góp quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam.

Với gần 75 năm tu học và hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã có nhiều đóng góp trong hoằng pháp, phát triển văn hóa Phật giáo và xây dựng Giáo hội. Năm 2017, ngài được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và đảm nhiệm chức vị này cho đến ngày viên tịch. Nhiều bộ kinh sách, khoa nghi, tán tụng Hán – Việt được ngài biên tập, ấn tống, góp phần giữ gìn truyền thống thiền môn.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh vào tối 8/10.

Nhiều tổ chức, cá nhân, đại diện các tôn giáo khác cũng đến viếng, bày tỏ lòng tôn kính với bậc cao tăng khả kính.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, là tấm gương đạo hạnh sáng ngời, được tăng ni và phật tử cả nước tôn kính, ngưỡng mộ.

Tang lễ được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ tưởng niệm chính thức sẽ diễn ra lúc 5h ngày 12/10 (21/8 năm Ất Tỵ). Sau đó, kim quan sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (số 122 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TPHCM) để nhập bảo tháp.