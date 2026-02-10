Từ giỏ quà truyền thống đến giá trị thực tế

Ghi nhận tại thị trường quà Tết năm nay, việc tặng "tài sản" thay vì "tiêu sản" đang trở thành xu hướng.

Chị Thu Phương (35 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Năm nào mình cũng đau đầu chọn giỏ quà tặng bố mẹ hai bên, nhưng dùng không hết lại lãng phí. Tết này, mình quyết định tặng mỗi bên một sổ tiết kiệm HDBank. Đây là món quà 'vừa khít' với tâm ý của các cụ: vừa có tiền lãi hàng tháng để chi tiêu, vừa là khoản dự phòng an tâm. Quan trọng nhất, sổ tiết kiệm này còn có cơ hội trúng giải Tỷ phú, khiến bố mẹ mình rất hào hứng chờ đợi kỳ quay số."

Thay vì những món quà dễ “để quên” sau Tết, sổ tiết kiệm trở thành vật nhắc nhớ lâu dài về sự quan tâm của người tặng. Ảnh minh họa

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tích lũy, sổ tiết kiệm HDBank trong dịp Tết 2026 còn trở nên “đắt giá” hơn nhờ chương trình khuyến mại lớn nhất năm của ngân hàng mang tên "Tiết kiệm Tỷ Phú". Đây là yếu tố biến một món quà tài chính khô khan trở thành một trải nghiệm đầy hấp dẫn.

Với mỗi sổ tiết kiệm trị giá từ 50 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng), người nhận quà sẽ sở hữu ngay những mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia vào "cuộc đua" trở thành tỷ phú. Giải đặc biệt là một Sổ tiết kiệm trị giá tới 3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

“Nhân đôi” hy vọng trên App HDBank

Điểm nhấn của xu hướng quà tặng năm 2026 là sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ. Bên cạnh quầy giao dịch, người dùng còn có thể thực hiện thao tác mở sổ tiết kiệm cho người thân ngay trên ứng dụng App HDBank/Đi HDBank.

Đặc biệt, chính sách khuyến khích số hóa của HDBank đã tạo nên một "đặc quyền": Gửi tiền online sẽ được nhân đôi mã số dự thưởng. Theo đó, khi bạn tặng một sổ tiết kiệm qua App, người nhận sẽ có cơ hội trúng giải cao gấp đôi so với hình thức truyền thống.

Đối với những người trẻ như anh Hoàng Nam (29 tuổi, TP.HCM), việc lì xì bằng sổ tiết kiệm online cho em trai vừa tốt nghiệp đại học là một cách giáo dục tài chính: "Mình mở sổ ngay trên App HDBank chỉ mất vài phút. Em mình nhận được quà vừa bất ngờ, vừa có ngay mã dự thưởng nhân đôi. Nếu em trúng giải Đặc biệt 3 tỷ đồng, đó sẽ là số vốn khởi nghiệp tuyệt vời nhất mà mình có thể tặng em."

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, diễn ra vào các ngày 12/12/2025, 09/01/2026, 12/02/2026 bao gồm:

- 3 Giải Đặc biệt: Xe SH 125i ​

- 3 Giải Nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch​

- 9 Giải Nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra

- 15 Giải Ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture

- 60 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng

- Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến ngày 12/03/2026):

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng​

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch ​

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch ​

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng​

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Đến nay, chương trình đã tổ chức 2 đợt quay số trúng thưởng đợt 1 và 2. Theo đó, 160 khách hàng đã trúng thưởng. Trong đó, có 2 khách hàng may mắn nhận được giải thưởng là xe SH 125i.

Vẫn còn 2 đợt quay số may mắn, diễn ra vào ngày 12/2 và 12/3. Cơ hội trúng thưởng của khách hàng vẫn còn nhiều, đặc biệt là giải thưởng cao nhất - sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

