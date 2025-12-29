Cụ thể, tặng quà 2 triệu đồng/người đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên.

Mức quà này cũng áp dụng đối với thương binh, bệnh binh của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Mức quà 2 triệu đồng còn được trao cho người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trường hợp người đứng tên được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” đã mất, đại diện là vợ, chồng hoặc con được nhận quà.

Hà Nội dự kiến chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thế Đại

Các đối tượng khác thuộc diện nhận quà 2 triệu đồng gồm thân nhân liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng); thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từng bị địch bắt, tù đày.

Thành phố cũng tặng quà 1 triệu đồng/người cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học của Hà Nội đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm ở các tỉnh liền kề; đại diện thờ cúng liệt sĩ, theo nguyên tắc mỗi liệt sĩ một suất quà.

Mức quà 1 triệu đồng cũng áp dụng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác, đã thôi việc theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia hoặc giúp Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Ngoài ra, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng, theo đề xuất của Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội, được tặng quà 1 triệu đồng.

Người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt. Trong đó, người trên 100 tuổi (sinh trước năm 1926) nhận 1,2 triệu đồng; người tròn 100 tuổi (sinh năm 1926) nhận 1,5 triệu đồng, đã bao gồm 5 mét vải lụa. Người tròn 90 và 95 tuổi (sinh các năm 1936 và 1931) nhận 1 triệu đồng; các độ tuổi 70, 75, 80 và 85 (sinh các năm 1956, 1951, 1946 và 1941) nhận 700 nghìn đồng.

Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đề xuất của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội và người hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng nhận 300 nghìn đồng/người.

Thành phố tặng 500 nghìn đồng/hộ đối với hộ nghèo và 300 nghìn đồng/hộ đối với hộ cận nghèo theo danh sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền công nhận.

Bên cạnh đó, Hà Nội thăm hỏi, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ trực tiếp trong những ngày Tết; bổ sung tiền ăn cho người đang điều trị, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở do Sở Nội vụ, Sở Y tế và Công an TP quản lý. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế có thể bố trí thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán 2026, UBND TP Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,16 triệu suất quà, tăng so với 1.109.408 suất của năm 2025, với tổng kinh phí hơn 574 tỷ đồng. Việc trao quà phải hoàn thành trước ngày 2/2/2026.