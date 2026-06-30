Ngày 30/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, dù kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, địa phương vẫn duy trì đà phục hồi và phát triển trên nhiều lĩnh vực nhờ đổi mới phương thức điều hành theo tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; đổi mới sáng tạo; tăng tốc bứt phá; tăng trưởng bền vững".

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Ảnh: T.T.

Ngay từ đầu năm, tỉnh phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến từng sở, ngành, địa phương và 135 xã, phường, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm nhấn trong điều hành là áp dụng nghiêm nguyên tắc "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. UBND tỉnh tăng cường kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng và đầu tư công.

Đáng chú ý, Gia Lai từng bước chuyển từ phương thức điều hành truyền thống sang điều hành dựa trên dữ liệu. Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội hai cấp được đưa vào vận hành, tích hợp theo dõi các chỉ tiêu phát triển, tiến độ giải ngân đầu tư công và nhiệm vụ của từng địa phương, giúp công tác chỉ đạo minh bạch, kịp thời hơn.

Thu hút đầu tư tăng gấp 3,5 lần

Theo UBND tỉnh, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định với hơn 216.000ha cây trồng hằng năm, tăng 6,5% so với cùng kỳ; hơn 5.000ha cây trồng kém hiệu quả được chuyển đổi sang cây có giá trị kinh tế cao.

Toàn tỉnh đã cấp 400 mã số vùng trồng với diện tích hơn 12.000ha phục vụ xuất khẩu, duy trì 226 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ diện tích hơn 253.000ha.

Chăn nuôi và lâm nghiệp tăng trưởng ổn định. Diện tích trồng rừng đạt hơn 6.130ha, tăng 32,7% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, Gia Lai đã thành lập 74/99 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.420ha. Trong 6 tháng đầu năm có 60 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư khoảng 22.280 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 21.330 tỷ đồng.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi hưởng lợi từ các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Trong 6 tháng, địa phương đón hơn 8,74 triệu lượt khách, tăng 18,5%; doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Gia Lai khởi công một dự án gần 20.000 tỷ đồng trong đầu năm. Ảnh: FLC.

Thu hút đầu tư ghi nhận kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến ngày 17/6, Gia Lai thu hút 161 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 163.135 tỷ đồng, gấp 3,46 lần cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho 273 dự án, tổng vốn đăng ký gần 850.000 tỷ đồng.

Cùng thời gian, toàn tỉnh có 1.929 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 28.488 tỷ đồng, tăng 57% về số lượng doanh nghiệp và tăng 78% về vốn đăng ký.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 15.626,6 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán năm và tăng 63,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 4.001,9 tỷ đồng, tương đương 25,58% kế hoạch Thủ tướng giao, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Đối với các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao, tỉnh đã hoàn thành đúng hạn 39/110 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Du lịch là một trong những điểm sáng phát triển kinh tế của Gia Lai.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,2%

Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới phương thức điều hành theo hướng chuyển từ nền hành chính "quản lý, kiểm soát" sang "phục vụ và đổi mới sáng tạo", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026; tiếp tục cập nhật các kịch bản tăng trưởng, theo dõi sát từng chỉ tiêu để kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành.

Tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và các công trình động lực.

Gia Lai sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh xử lý thủ tục cho nhà đầu tư, triển khai các cam kết sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026; ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, logistics, đô thị, du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Tỉnh cũng tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Minh Ngọc