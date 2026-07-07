Cách đây vài ngày, phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng chính thức công bố dàn diễn viên. Cũng từ thời điểm này việc Tăng Thanh Hà được chọn vào vai nữ chính - Nam Phương hoàng hậu gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Threads.

Bên cạnh những ý kiến bênh vực nữ diễn viên cho rằng cô hợp với khí chất sang trọng của hoàng hậu, cũng có nhiều ý kiến chê Tăng Thanh Hà không có được vẻ đẹp hiền dịu và gương mặt phúc hậu của Nam Phương hoàng hậu như họ hình dung.

Thêm vào đó là lo ngại Tăng Thanh Hà quá chênh lệch tuổi tác với nam chính Ma Ran Đô. Chính vì vậy khán giả càng chờ đợi trailer đầu tiên của phim xem tạo hình các nhân vật trong Hoàng hậu cuối cùng ra sao. Điều này chứng tỏ khán giả dành sự quan tâm lớn cho dự án phim.

Tăng Thanh Hà xuất hiện với tạo hình Nam Phương hoàng hậu tại sự kiện công bố dàn diễn viên.

Cách đây ít phút, nhà sản xuất đã tung ra đoạn video quảng bá đầu tiên dài hơn 2 phút của Hoàng hậu cuối cùng trên nền giọng hát ma mị của Bùi Lan Hương, hé lộ tạo hình của các vai diễn Vua Bảo Đại (Ma Ran Đô), Nam Phương hoàng hậu (Tăng Thanh Hà) và vũ nữ Lệ Hà (Trâm Anh).

Trailer hé lộ những rạn nứt âm thầm phía sau sự hào nhoáng của hoàng tộc cũng như giới thiệu hành trình của Nam Phương khi vừa là một người vợ, một người mẹ, vừa là hoàng hậu mang trên vai trách nhiệm gìn giữ danh dự hoàng gia. Bên cạnh bà là Hoàng đế Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung và vũ nữ Lệ Hà – những nhân vật góp phần tạo nên những xung đột và các biến cố phía sau cuộc sống hoàng gia.

Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà trong tạo hình Vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu.

Không chỉ kể về một cuộc hôn nhân hoàng gia, Hoàng hậu cuối cùng còn đi sâu vào nỗi cô đơn của một người phụ nữ phía sau danh vị. Đằng sau những nghi lễ, khuôn phép và hào quang của hoàng cung là những con người với yêu thương, tổn thương và những lựa chọn không hề dễ dàng.

Bên cạnh các diễn viên đã được công bố, trailer cũng giới thiệu thêm nhiều gương mặt thực lực như: Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Denis An, NSND Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung, Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc...

Hoàng hậu cuối cùng dự kiến ra rạp ngày 5/3/2027.