Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV được tổ chức từ ngày 28/6-4/7 tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp thực hiện cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các sở ngành thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức.

Sự kiện chính thức khép lại với lễ Bế mạc và trao giải diễn ra tối 4/7. Từ 18h30, khu vực thảm đỏ sôi động với màn đổ bộ của hàng trăm nghệ sĩ, đoàn phim trong và ngoài nước.

Hình ảnh các nghệ sĩ trên thảm đỏ bế mạc

Diễn viên Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô là 1 trong những khách mời đầu tiên trên thảm đỏ LHP. Cặp đôi những ngày qua "gây bão" mạng xã hội khi dự án "Hoàng hậu cuối cùng" họ đóng chính thức được công bố với khán giả.

13 năm trở lại, đây cũng là sự kiện điện ảnh đầu tiên Tăng Thanh Hà tham dự. "Tôi áp lực vì lâu mới xuất hiện lại, mọi thứ giờ khác xưa nhiều nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý", cô chia sẻ với VietNamNet.

Cô bày tỏ niềm vui, sự háo hức vì được hòa vào không khí nô nức của giới làm phim. Nhiều hoa hậu, khán giả cũng bày tỏ tình cảm dành cho nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc".

Nghệ sĩ Việt Hương được chồng tháp tùng ở sự kiện. Năm ngoái, chị thắng giải 'Nữ chính xuất sắc' nhờ phim "Chị dâu" và năm nay tiếp tục được đề cử với "Cục vàng của ngoại".

Diễn viên Anh Đức và bà xã kém 12 tuổi - diễn viên Anh Phạm đẹp đôi trước ống kính. Cả hai xem đây là dịp để gặp gỡ các đồng nghiệp trong giới điện ảnh.

Diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng lần đầu tham dự sự kiện. Đông đảo fan hò reo, cổ vũ khi anh bước lên thảm đỏ.

NSƯT Chiều Xuân tích cực tham gia các hoạt động của LHP những ngày qua. Chị háo hức chờ đợi chủ nhân của các giải thưởng điện ảnh năm nay.

Diễn viên Kaity Nguyễn trả lời phỏng vấn. Cô là nữ giám khảo trẻ nhất trong hội đồng giám khảo hạng mục "Phim châu Á".

Diễn viên Võ Tấn Phát lịch lãm với vest đen. Dự án anh tham gia "Anh hùng" sẽ tranh giải hạng mục "Phim Việt Nam" tại LHP.

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền nền nã với áo dài cách điệu. Cô vừa trở lại với dự án điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ", dự kiến công chiếu vào dịp Quốc khánh 2/9.

Diễn viên Kiều Chinh 89 tuổi vẫn giữ năng lượng tích cực dù lịch trình hoạt động dày đặc những ngày qua.

Hoa hậu Như Vân sải bước thảm đỏ. Cô có màn lấn sân điện ảnh với "Nhà ba tôi một phòng" hồi đầu năm.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền dẫn đầu đoàn "Mưa đỏ". Tác phẩm là ứng viên nặng ký tranh giải tại LHP năm nay.

Đoàn phim "Anh hùng" - tác phẩm chiếu dịp lễ 30/4.

Ảnh, clip: HK, BTC