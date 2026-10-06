Táo mèo là loại quả dại quen thuộc ở vùng núi phía Bắc, từ lâu được sử dụng với công dụng tiêu thực, hóa tích, hỗ trợ giảm đầy trướng, khó tiêu sau những bữa ăn nhiều đạm, dầu mỡ.

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 3 tư vấn:

Táo mèo, còn gọi là sơn tra, là loại quả phổ biến ở các vùng núi phía Bắc. Trong Y học cổ truyền, táo mèo thường được cân nhắc khi người bệnh có cảm giác đầy bụng, chướng bụng hoặc thức ăn bị “đình trệ”, đặc biệt sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều chất béo.

Nước táo mèo không chỉ dùng để giải khát mà còn hỗ trợ sức khỏe nhờ chứa nhiều thành phần có lợi như vitamin, khoáng chất, flavonoid và các axit hữu cơ. Cụ thể:

Giảm mỡ máu: Táo mèo làm giảm mỡ máu rõ rệt do cơ chế tăng bài tiết dịch mật qua đó giảm được mỡ xấu LDL - cholesterol, và tăng lượng mỡ tốt HDL - cholesterol, giảm lắng đọng cholesterol thành mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa: Táo mèo chứa các axit hữu cơ và enzyme tự nhiên kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất và giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Uống nước táo mèo đều đặn còn giúp cơ thể chuyển hóa mỡ hiệu quả, hỗ trợ giảm nguy cơ tích tụ chất béo trong cơ thể.

Táo mèo - loại quả nhiều tác dụng. Ảnh: Hoa Linh.

Cải thiện tuần hoàn máu và tim mạch: Các hoạt chất trong táo mèo có khả năng giãn mạch và ổn định huyết áp. Nhờ cơ chế này, nước táo mèo góp phần cải thiện lưu thông máu, bảo vệ chức năng tim và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc cơ thể: Nước táo mèo có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải độc tố và nước thừa, hỗ trợ hoạt động của gan và thận.

Chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch: Các vitamin và flavonoid trong táo mèo giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và tăng sức đề kháng.

Một lưu ý quan trọng là tên gọi “sơn tra” hoặc “hawthorn” trong các tài liệu nước ngoài có thể dùng cho những loài thực vật khác với dược liệu sơn tra được sử dụng tại Việt Nam. Do đó, người dân không nên lấy thông tin về tác dụng, liều dùng hay tương tác thuốc của một loài sơn tra trong tài liệu nước ngoài để áp dụng cho mọi sản phẩm táo mèo, sơn tra trên thị trường Việt Nam.

Người sử dụng cũng cần chú ý nguồn gốc và chất lượng dược liệu. Với người cao tuổi, người đang điều trị nhiều bệnh hoặc sử dụng nhiều loại thuốc, việc dùng táo mèo thường xuyên, đặc biệt dưới dạng cao, viên hoặc các sản phẩm chiết xuất đậm đặc, nên được trao đổi với bác sĩ hoặc thầy thuốc Y học cổ truyền để tránh sử dụng không phù hợp.

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