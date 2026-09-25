Tôi được bạn bè giới thiệu dùng trái nhàu trị bệnh đau xương khớp. Xin chuyên gia tư vấn loại quả này chữa được xương khớp không và ai không nên dùng? (Hồng Vân - Củ Chi, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thị Bạch Yến, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tư vấn:

Trong y học cổ truyền, cây nhàu có tên khoa học là Morinda citrifolia hay còn gọi là noni, từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền. Nhiều bộ phận của cây như quả, rễ, lá, thân và vỏ được dùng làm thuốc, song việc sử dụng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe và liều lượng.

Trong đó, quả nhàu là bộ phận thường được dùng nhiều nhất trong các bài thuốc.

- Theo y học cổ truyền, quả nhàu có vị đắng, cay, tính ấm, được sử dụng với mục đích nhuận tràng, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa. Dược liệu này cũng được dùng trong một số bài thuốc nhằm hoạt huyết, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt và giảm các triệu chứng đau nhức.

Quả nhàu là dược liệu có công dụng cho xương khớp. Ảnh: Hoa Linh.

- Quả nhàu còn được sử dụng trong các trường hợp đau nhức xương khớp. Một số sản phẩm từ nhàu được quảng bá với nhiều công dụng khác nhau, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào dạng dùng, liều lượng và tình trạng của từng người.

- Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận các hợp chất trong quả nhàu có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc nước ép hay các sản phẩm từ nhàu có thể thay thế thuốc điều trị hoặc phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng.

Không chỉ quả, rễ và lá nhàu cũng được dùng làm thuốc. Rễ nhàu có vị chát, tính bình, có trong một số bài thuốc y học cổ truyền, nhất là các trường hợp đau nhức, liên quan đến xương khớp hoặc huyết áp.

Lá nhàu thường được dùng ngoài da dưới dạng giã nát trong một số bài thuốc dân gian để hỗ trợ xử lý mụn nhọt, tổn thương da. Một số nơi còn chế biến lá nhàu dưới dạng sắc uống trong các trường hợp tiêu chảy, lỵ, sốt hoặc đau đầu.

Thân và vỏ cây nhàu cũng góp mặt trong một số bài thuốc cổ truyền. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý phối hợp nhiều bộ phận của cây hoặc sử dụng kéo dài khi chưa được hướng dẫn.

Lưu ý khi dùng quả nhàu

Dù là dược liệu quen thuộc, nhàu không phải sản phẩm hoàn toàn vô hại. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm từ nhàu do một số sản phẩm có thể chứa lượng kali đáng kể, trong khi khả năng đào thải kali ở người suy giảm chức năng thận có thể bị ảnh hưởng.

Người đang mắc bệnh gan, thận, rối loạn điện giải hoặc đang sử dụng thuốc điều trị cũng nên trao đổi với bác sĩ trước khi dùng nước ép, cao hoặc các chế phẩm từ nhàu.

Đáng lưu ý, người dân không nên coi nước ép hoặc sản phẩm từ cây nhàu là thuốc điều trị thay thế thuốc có thể khiến bệnh tiến triển.

Khi sử dụng cây nhàu với mục đích hỗ trợ sức khỏe, mọi người cần lựa chọn đúng dược liệu, sử dụng đúng cách và liều lượng. Với người đang điều trị bệnh hoặc dùng nhiều loại thuốc, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng là cần thiết để hạn chế nguy cơ tương tác hoặc tác dụng.

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