Mỗi năm, hàng nghìn tấm nệm cũ được thay mới nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý đúng. Những chiếc nệm cồng kềnh bị bỏ ngoài vỉa hè, tập kết cùng rác sinh hoạt hoặc tồn đọng trong nhà không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo áp lực cho môi trường.

Trạm Xanh - Giải pháp thu gom nệm cũ đúng cách

Trạm Xanh mang đến giải pháp thu gom nệm cũ đúng cách

Hiểu được nhu cầu đó, Tatana phối hợp cùng Thế Giới Nệm triển khai chương trình Trạm Xanh nhằm hỗ trợ người tiêu dùng thu gom nệm cũ tận nơi, giúp việc thay mới nệm trở nên thuận tiện và thân thiện với môi trường hơn.

Sau khi tiếp nhận, nệm sẽ được đánh giá tình trạng để lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Những sản phẩm còn khả năng sử dụng sẽ được vệ sinh, tân trang và trao tặng đến các hoàn cảnh khó khăn.

Với các sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng, chương trình xử lý theo hướng phù hợp với môi trường, góp phần giảm lượng rác thải cồng kềnh phát sinh.

Thông qua chương trình, người tiêu dùng có thêm một lựa chọn thuận tiện để xử lý nệm cũ đúng cách, qua đó góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Tatana đồng hành lan tỏa lối sống xanh

Là thương hiệu nệm Việt đồng hành cùng hàng triệu gia đình, Tatana không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn hướng đến những giá trị bền vững sau bán hàng.

Nệm cũ được Tatana xử lý, làm sạch và tân trang theo quy trình phù hợp

Thông qua việc đồng hành cùng chương trình Trạm Xanh, Tatana mong muốn giúp khách hàng thuận tiện hơn khi nâng cấp không gian nghỉ ngơi. Thay vì phải tự tìm cách xử lý nệm cũ, người tiêu dùng có thể đăng ký thu gom tận nhà, vừa tiết kiệm thời gian, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển của thương hiệu, mang đến giấc ngủ chất lượng song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Không chỉ thay nệm mới, mà còn trao đi giá trị

Điểm đặc biệt của Trạm Xanh nằm ở việc mỗi chiếc nệm cũ vẫn có thể tiếp tục một vòng đời mới.

Trao tặng nệm, ga, gối đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Những tấm nệm còn sử dụng tốt sẽ được làm sạch, phục hồi và trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này cũng tiếp nối tinh thần của chương trình "Trao tặng giấc ngủ hạnh phúc" do Thế Giới Nệm triển khai trong nhiều năm qua, góp phần mang đến những giấc ngủ trọn vẹn hơn cho cộng đồng.

Hoạt động trao tặng Giấc ngủ hạnh phúc cho bà con ở vùng xa

Từ một chiếc nệm cũ tưởng chừng không còn giá trị, Trạm Xanh mở ra cơ hội để sản phẩm tiếp tục được sử dụng hoặc được xử lý theo hướng phù hợp với môi trường, góp phần giảm lượng rác thải cồng kềnh và lan tỏa lối sống xanh.

Hướng đến tiêu dùng bền vững

Ngày nay, lựa chọn một chiếc nệm không chỉ dừng lại ở độ êm ái hay khả năng nâng đỡ, mà còn là sự đồng hành của thương hiệu trong suốt vòng đời sản phẩm.

Thông qua chương trình Trạm Xanh, Tatana mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức về việc xử lý nệm cũ đúng cách, từ đó hướng đến tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường.

Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm chất lượng, bền vững.

“Ngủ ngon hơn hôm nay - Sống xanh hơn cho ngày mai” không chỉ là thông điệp của chương trình, mà còn là hành trình mà Tatana đang từng bước thực hiện cùng cộng đồng.

Chương trình Trạm Xanh Website: tatana.vn

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Phương Dung