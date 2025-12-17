Đà Nẵng:

Trưa 17/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng xác nhận, khoảng 1h cùng ngày, tàu cá QNa 91917-TS đang hoạt động tại vị trí cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý thì bất ngờ bốc cháy và bị chìm. Toàn bộ 55 thuyền viên đã nhảy xuống biển.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động các tàu cá hoạt động trong khu vực tham gia ứng cứu.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Lê Anh Tuý – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn đã được cứu sống và đang được đưa vào bờ.

Được biết, tàu QNa 91917-TS hành nghề câu mực, công suất 1.242 CV, do ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1972) làm chủ. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa chiều 11/11 do ông Huỳnh Văn Hậu (sinh năm 1995, cùng trú xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.